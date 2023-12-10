Израиль выдвинул ультиматум для мирового сообщества

Цахи Ханегби, председатель Израиля по нацбезопасности, объявил в субботу, что Израиль готов противостоять группировке хуситов и их препятствиям морскому судоходству в Красном море, если мировое общество не вмешается. Он упомянул, что Нетаньяху провел переговоры с Байденом и европейскими лидерами по поводу атак повстанцев на коммерческие суда, касающиеся Израиля.

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Корабли ВМС США уже обеспечивают защиту судоходства в регионе. В ходе инцидента, произошедшего на прошлой неделе, корабль ВМС США перехватил несколько беспилотников, которые были запущены из контролируемых хуситами районов в южной части Красного моря Йемена во время серии атак на три коммерческих судна.

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США рассматривают возможность усиления мер безопасности для гражданских судов вблизи критически важного судоходного маршрута по Красному морю после недавних ракетных обстрелов бойцами-хуситами, базирующимися в Йемене. США обсуждают меры по усилению безопасности в этом районе с морскими силами, многонациональным военно-морским оперативным соединением, которому поручено обеспечивать охрану коммерческого судоходства в Красном море. Обсуждения вращались вокруг потенциального сопровождения судов, действующих в Красном море и через Баб-эль-Мандебский пролив в Аденский залив.