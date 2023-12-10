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Цахи Ханегби, председатель Израиля по нацбезопасности, объявил в субботу, что Израиль готов противостоять группировке хуситов и их препятствиям морскому судоходству в Красном море, если мировое общество не вмешается. Он упомянул, что Нетаньяху провел переговоры с Байденом и европейскими лидерами по поводу атак повстанцев на коммерческие суда, касающиеся Израиля.
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Корабли ВМС США уже обеспечивают защиту судоходства в регионе. В ходе инцидента, произошедшего на прошлой неделе, корабль ВМС США перехватил несколько беспилотников, которые были запущены из контролируемых хуситами районов в южной части Красного моря Йемена во время серии атак на три коммерческих судна.
США рассматривают возможность усиления мер безопасности для гражданских судов вблизи критически важного судоходного маршрута по Красному морю после недавних ракетных обстрелов бойцами-хуситами, базирующимися в Йемене. США обсуждают меры по усилению безопасности в этом районе с морскими силами, многонациональным военно-морским оперативным соединением, которому поручено обеспечивать охрану коммерческого судоходства в Красном море. Обсуждения вращались вокруг потенциального сопровождения судов, действующих в Красном море и через Баб-эль-Мандебский пролив в Аденский залив.