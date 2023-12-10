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Решение Турции вступить в НАТО стало значительным внешнеполитическим шагом в ее истории как республики. Это членство служило защитным щитом от потенциальной советской агрессии во время холодной войны и способствовало экономическому росту Турции как западного союзника.
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Однако североатлантическому союзу часто бросает вызов несговорчивая, а иногда и воинственная позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, похоже, последовательно подрывает трансатлантический альянс. В связи с этим возникает вопрос о том, следует ли НАТО пересмотреть членство Турции.
Важно отметить, что так было не всегда. Турецкие дипломаты часто подчеркивают, что Турция расположена в сложном регионе и что ее суверенитет был сохранен благодаря усилиям поколений турецких государственных деятелей, которые усердно работали над обеспечением безопасности Анкары.
Эта точка зрения, безусловно, справедлива. Руководство Исмета Инону сыграло решающую роль в сохранении нейтралитета Турции во время Второй мировой войны, предотвратив ее захват нацистской Германией, сохраняя при этом ее союз с Западом. Кемалистский режим также мудро избегал втягивания новой республики в международные конфликты, прежде всего для того, чтобы не препятствовать экономическому развитию.
Однако именно безопасность, обеспечиваемая членством в НАТО, действительно позволила Турции достичь своих целей в области развития. Турция, наряду с Грецией, была принята в североатлантический союз в 1952 году из-за убеждения администрации Трумэна в том, что сдерживание коммунизма в Европе требовало их участия.