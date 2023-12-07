Состоялась встреча Владимира Путина с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

Президент России Владимир Путин совершил международный визит в Саудовскую Аравию после своих поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Китай. Это часть усилий России по укреплению своего глобального присутствия, особенно на Ближнем Востоке. По прибытии Путина приветствовал наследный принц Мухаммед бен Салман, и они провели краткую телевизионную дискуссию.

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Путин выразил свою приверженность укреплению их дружественных отношений и пригласил наследного принца в Москву. Он подчеркнул важность обмена информацией и оценками региональных событий. Наследный принц признал, что их двустороннее сотрудничество вызвало много напряженности на Ближнем Востоке и укрепило безопасность, и он ожидает, что это продолжится.

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Кремль объявил, что на встрече будут обсуждаться такие темы, как нефтяные рынки и стратегии деэскалации войны в Газе. Международный уголовный суд (МУС) с марта разыскивает Путина за предполагаемые военные преступления, связанные с конфликтом на Украине. Он не присутствовал на саммите БРИКС в Южной Африке и саммите G20 в Индии, чтобы избежать политических разногласий. Однако ему не грозит арест в ОАЭ или Саудовской Аравии, поскольку они не подписали учредительный договор МУС.