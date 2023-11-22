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Filcenberg
Северная Корея может первой применить ядерное оружие, потому что политика США неустойчива
Ким Чен Ын раздумывает испытать свою боеголовку

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Северная Корея обладает значительными стимулами для развертывания тактического ядерного оружия, или нескольких видов ядерного оружия, на ранней стадии любого будущего конфликта на Корейском полуострове. Определение надлежащего ответа на эту потенциальную возможность в настоящее время является важной дискуссией в рамках альянса США и Южной Кореи.

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В идеале, достигнутое путем переговоров соглашение, регулирующее использование северокорейского оружия массового уничтожения, предотвратило бы такой конфликт. Однако вероятность такого соглашения кажется незначительной. Наиболее вероятная возможность для прорыва возникла во время одновременного президентства Дональда Трампа в США и Мун Чжэ Ина в Южной Корее, оба из которых были открыты для переговоров. К сожалению, северокорейский лидер Ким Чен Ын не воспользовался этой возможностью в 2018-2020 годах. Он предложил Трампу только одну сделку, которая была настолько невыгодной для союзников, что Трампу пришлось ее отклонить. Следовательно, дискурс в отношении Северной Кореи в демократическом мире вернулся к более традиционным, ястребиным стратегиям. Если Северная Корея откажется от переговоров или предложит только несбалансированные сделки, союзники должны рассмотреть военный ответ на потенциальное применение Северной Кореей оружия первой.

Есть три основные причины, по которым Северная Корея, вероятно, первой применит ядерное оружие в случае войны на Корейском полуострове: в оперативном плане Северная Корея немедленно столкнется с затруднительным положением "используй это или проиграй" в отношении своего оружия массового уничтожения в начале войны. Стратегически ее обычные вооруженные силы значительно уступают силам противника. И на большом стратегическом уровне любой значительный конфликт между двумя Кореями быстро стал бы вопросом выживания для Севера.

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В ответ на этот вызов Соединенным Штатам и их союзникам предлагаются две стратегии: во-первых, союзники должны наносить ответные удары неядерными средствами до тех пор, пока это политически осуществимо, чтобы избежать дальнейшей ядерной эскалации. Однако это может оказаться сложной задачей из-за вероятной паники после удара. Во-вторых, в ожидании этого США должны децентрализовать свое обычное присутствие в Северо-Восточной Азии. Это уменьшило бы возможности Северной Кореи для ядерного шантажа в отношении региональных американских военных группировок и потенциальных жертв со стороны США, тем самым уменьшив давление в отношении массированного возмездия, если Северная Корея все-таки предпримет ядерную атаку.

#сша #ядерное оружие #ядерное оружие сша
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