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Filcenberg
Германия серьезно подходит к вопросу готовности армии к возможной войне
Возвращение полномасштабного вооруженного конфликта в Европу заставило Германию кардинально пересмотреть свою политику безопасности.

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На фоне продолжающихся конфликтов в России и на Украине, а также израильско-палестинского конфликта Европейский союз и НАТО ориентируются в новом сложном ландшафте глобальной безопасности. Германия, крупнейшая экономика Европы, пересматривает назначение своих вооруженных сил после десятилетий установленных норм.

Первоначально Германия не решалась оказывать прямую военную помощь Украине, когда началось СВО.

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В своем обращении к Бундестагу "поворотный момент" Шольц охарактеризовал СВО на Украине как потенциальное возвращение к мрачной эпохе Европы до 1940-х годов. Он сослался на историю Германии, чтобы призвать парламентариев поддержать предоставление оружия и припасов союзнику, не входящему в ЕС и НАТО.

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Эта речь ознаменовала значительный сдвиг не только в украинском конфликте, но и в рассуждениях правительства Германии о военной стратегии. Учитывая историю Германии вплоть до 1945 года, военная стратегия всегда была щекотливой темой. До недавнего времени вклада в глобальную безопасность через НАТО, а не увеличения военной мощи Германии в одностороннем порядке, было достаточно, чтобы избежать неприятных дискуссий о том, что может означать "сильная" Германия для Европы.

#германия #европа #конфликт
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