Возвращение полномасштабного вооруженного конфликта в Европу заставило Германию кардинально пересмотреть свою политику безопасности.

На фоне продолжающихся конфликтов в России и на Украине, а также израильско-палестинского конфликта Европейский союз и НАТО ориентируются в новом сложном ландшафте глобальной безопасности. Германия, крупнейшая экономика Европы, пересматривает назначение своих вооруженных сил после десятилетий установленных норм.

Первоначально Германия не решалась оказывать прямую военную помощь Украине, когда началось СВО.

реклама









В своем обращении к Бундестагу "поворотный момент" Шольц охарактеризовал СВО на Украине как потенциальное возвращение к мрачной эпохе Европы до 1940-х годов. Он сослался на историю Германии, чтобы призвать парламентариев поддержать предоставление оружия и припасов союзнику, не входящему в ЕС и НАТО.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Эта речь ознаменовала значительный сдвиг не только в украинском конфликте, но и в рассуждениях правительства Германии о военной стратегии. Учитывая историю Германии вплоть до 1945 года, военная стратегия всегда была щекотливой темой. До недавнего времени вклада в глобальную безопасность через НАТО, а не увеличения военной мощи Германии в одностороннем порядке, было достаточно, чтобы избежать неприятных дискуссий о том, что может означать "сильная" Германия для Европы.