В последние годы страна осуществила масштабные закупки вооружений, включая более 1300 танков Abrams и K2 Black Panther, 1400 боевых машин пехоты, около 700 самоходных гаубиц, 486 систем HIMARS, 218 пусковых установок K239 Chunmoo, более 100 реактивных истребителей, 96 вертолётов Apache, 8 батарей Patriot, а также фрегаты и подводные лодки. Кроме того, Варшава планирует увеличить свой оборонный бюджет до 4% от ВВП и удвоить численность вооружённых сил до 300 000 человек.

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Расположенная вдоль геополитической магистрали Европы, Польша является ключевым игроком в континентальном балансе сил. С помощью США страна превратилась в форпост на границе российского влияния. В свете СВО в Украине уровень тревоги у соседних стран резко возрос. Польша надеется заполнить этот вакуум силы за счёт модернизации своих вооружений.

Стратегические перспективы Польши определяются её географической уязвимостью. Расположение на северо-европейской равнине и открытые границы в прошлом часто приводили к посягательствам на её внутренние территории со стороны Австрии, Пруссии, России и Османской империи. В результате границы Польши неоднократно менялись. После Второй мировой войны Иосиф Сталин присоединил Восточную часть страны к Советскому Союзу, одновременно передав Польше завоёванные территории Германии на севере и западе. В настоящее время единственным реальным географическим оплотом Польши является река Висла, но она делит страну надвое.

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В последние годы Польша стремится дополнительно укрепить свою мощь не только за счёт интеграции в ЕС и НАТО, но и путём повышения собственных возможностей. В 2021 году в результате утечки секретной правительственной информации в прессу стали известны результаты последних военных учений, которые показали, что в войне с Россией Польша потерпит поражение в течение 5 дней. Это послужило предлогом для повышения военных расходов.

Варшава стремится превратиться в геополитический центр, увеличивая региональное влияние за счёт переориентации Восточной Европы по оси север-юг и развития таких инфраструктур, как автомобильные и железные дороги, терминалы СПГ и трубопроводы. В числе этих проектов находится инициатива «Три моря» - возрождение межвоенной концепции союза стран Восточной Европы. Варшава также противостоит российским и немецким проектам, таким как «Северный поток-2». Кроме того, Польша пытается согласовать национальную оборонную политику в рамках Вышгородской группы, образованной в 1991 году блоком, членами которого являются Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Это подразумевает углубление сотрудничества в области обороны, включая совместные учения и создание совместной боевой группы.

Вооружённые силы Польши являются одними из крупнейших в Европе. В 2022 году они насчитывали около 250 000 человек, а в рамках Закона о защите Отечества, принятого в том же году, планируется увеличить их численность до 300 000 человек. Кроме того, Польша планирует повысить военные расходы до 4% ВВП.

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Генерал-майор польской армии Богуслав Пацик заявил, что стране не нужно тратить 10 миллиардов долларов на почти 500 систем "Хаймарс". Украина до сих пор обходилась всего 18 единицами, поэтому реальным потребностям больше скорее всего соответствуют 100 единицам. Тот же принцип применим и к другим военным закупкам, упомянутым ранее.

Усиление военного потенциала Польши имеет ряд последствий для баланса сил в Европе. Во-первых, Польша становится более значимым игроком в НАТО, что укрепляет оборонный потенциал альянса. Во-вторых, Польша становится более независимой в принятии решений по вопросам безопасности, что может привести к изменению баланса сил в Восточной Европе.

Наращивание военной мощи Польши имеет ряд экономических и политических последствий. Во-первых, это приводит к росту военных расходов, что может негативно сказаться на экономике страны. Во-вторых, это может привести к росту напряжённости в отношениях с Россией и другими странами региона.

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Некоторые аналитики утверждают, что правительственный план расходов в большей степени обусловлен предвыборной стратегией, чем оборонными потребностями Польши. Во время войны политика безопасности часто является средством получения голосов, и акцент на масштабах военных амбиций Польши направлен на то, чтобы заглушить опасения по поводу непрозрачности оборонных контрактов. Даже ранее существовавшим планам Варшавы было трудно привлечь финансирование за счет продажи облигаций. Акцент Польши на сотрудничестве с Америкой также может подорвать её способность самостоятельно реализовывать военную мощь.

Присутствие на территории Польши 10 тысяч американских военнослужащих и их предполагаемое увеличение в ближайшем будущем могут подчеркнуть оперативную совместимость, удовлетворяющую непосредственно оборонным потребностям Польши. Однако военное сотрудничество и продажа оружия могут привести к односторонней зависимости. Великие державы обычно не размещают военные базы других великих держав и не зависят от них в плане обороны. Невозможно быть истинным центром силы, размещая силы других стран.

© Photos: Все кадры взяты с YouTube канала: The Curiuos

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Тесное отношение Польши соединенными штатами идет вразрез с целью Франции добиться стратегической автономии. Франция желает сохранить ощущение геополитического равновесия между Северной Америкой и Европой. Таким образом, дальнейшее сближение Польши со штатами ухудшает отношения внутри Европейского блока, особенно с Францией. Однако возможно, у Польши нет выбора, учитывая её географическое положение и уязвимость к физическим вторжениям со стороны недружественной России. Польские политики должны использовать связи с Францией и Америкой, чтобы повысить свой вес в регионе. Тем не менее, любое движение в сторону статуса великой державы должно выходить за рамки отношений с Америкой и Францией в пользу большей самодостаточности. Именно эта перспектива беспокоит как друзей, так и врагов. Если Польша обретет жесткую силу, способную подкреплять её борьбу за независимость, как в последнее десятилетие Турция, она может быстро превратиться для НАТО из любимца в изгоя. В конце концов, даже дьявол когда-то был ангелом.