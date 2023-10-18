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Pepper X, специально скрещенный перец, созданный Эдом Карри, был официально признан Книгой рекордов Гиннесса самым острым перцем чили в мире. Этот перец имеет показатель теплоотдачи по шкале Сковилла (SHU) 2 693 000, что в три раза острее, чем у предыдущего рекордсмена Carolina Reaper.
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Pepper X острее, чем перцовый баллончик, выпускаемый полицией, и спрей от медведей, и есть его не очень приятно. Только пять человек, включая Карри, действительно пробовали его.
Карри, владелец компании Puckerbutt Pepper Company в Южной Каролине, занимается разведением перца уже более 20 лет. Он создал Pepper X путем скрещивания каролинского жнеца с другими острыми перцами, включая тринидадского скорпиона Моруга и гадюку Нага.
Перец Х обладает уникальным вкусом, который описывается как одновременно острый и сладкий. Карри говорит, что он хотел создать перец, который был бы одновременно очень острым и ароматным.
Официальный публичный дебют Pepper X состоялся 16 октября 2023 года в эпизоде YouTube-сериала "Горячие". В шоу участвуют знаменитости, которым предлагается съесть серию все более острых крылышек.Карри был одним из гостей в эпизоде "Hot Ones", и он был первым человеком, который съел Pepper X на шоу. Он описал этот опыт как "мучительно болезненный".
Pepper X недоступен для покупки широкой публике. Тем не менее, он доступен для покупки исследователям и любителям перца. Создание Pepper X является свидетельством приверженности компании Currie выведению самых острых перцев в мире. Pepper X - это действительно замечательный перец, который, несомненно, станет горячей темой для обсуждения на долгие годы.