Изучение подтвердило ослабление течения Гольфстрима на 4%. Это важный климатический сигнал с глобальными последствиями для мирового климата.

Недавнее исследование окончательно подтвердило постепенное ослабление Гольфстрима, указав на заметное замедление потока теплой воды через Флоридский пролив на 4% за последние четыре десятилетия. Гольфстрим, берущий начало недалеко от Флориды, служит важнейшим океанским течением, переносящим тепло вдоль Восточного побережья США, Канады и пересекающим Атлантику, чтобы достичь Европы.

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Это исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters 25 сентября, предоставляет веские доказательства заметного снижения климатически значимого океанского течения Гольфстрим.

Ведущий автор Кристофер Пичуч, физический океанограф из океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе, подчеркнул: "Это самое сильное, наиболее окончательное доказательство, которое у нас есть, ослабления этого климатически значимого океанического течения". Гольфстрим, хотя и является лишь компонентом более широкой термохалинной циркуляции, выступает в качестве ключевого игрока в глобальной конвейерной ленте океанских течений.

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Система Гольфстрим облегчает перемещение углерода, тепла, питательных веществ и кислорода по всему земному шару, а также оказывает влияние на уровень морей, условия умеренного климата и активность ураганов.