Если число студентов сократиться на 5%, есть риск потери $700 млн со стороны Канады

Независимый аналитический центр, базирующийся в Нью-Дели, опубликовал исследование, в котором утверждается, что Канада может столкнуться с экономическими потерями в размере 700 миллионов долларов, если число индийских студентов, отправляющихся в Канаду для получения высшего образования, сократится всего на 5% в 2024 году.

Индия является крупнейшим источником иностранных студентов в Канаде, ее ежегодный прием составляет около 200 000 человек. В 2022 году примерно 225 000 индийских студентов получили канадские визы.

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В исследовании, проведенном Институтом Imagindia, утверждается, что продолжающееся дипломатическое противостояние Индии и Канады породило страх среди индийских студентов, что может привести к сокращению числа студентов, выбирающих Канаду вместо других зарубежных направлений.

Согласно исследованию, средняя общая сумма расходов, понесенных каждым индийским студентом в Канаде, составляет 16 000 долларов. Это включает в себя покупку ноутбука, расходы на жилье, банковскую охрану и авиабилеты. Общие расходы за два года обучения и пребывания составляют около 53 000 долларов на одного студента. Общая сумма средств, вложенных в канадскую экономику на одного студента за два года, составляет 69 000 долларов.

В исследовании говорится, что если в январской партии будет зарегистрировано сокращение на 5% (на 3300 студентов меньше), канадская экономика потеряет по меньшей мере 230 миллионов долларов.

Если аналогичное падение будет наблюдаться и в течение майских и сентябрьских партий, общий убыток Канады достигнет 690 миллионов долларов. Меньшее количество заявлений на визу также приведет к снижению визовых сборов для Канадской Высшей комиссии в Индии, что, по оценкам исследования, составит 3 миллиона долларов.

Индийские студенты также вносят свой вклад в экономику Канады, работая на местные предприятия после завершения учебы. Меньшее количество индийских студентов, посещающих Канаду, может привести к повышению заработной платы в стране, что приведет к потере 34 миллионов долларов для малого канадского бизнеса.

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Принимая во внимание эти факторы, ожидается, что канадская экономика понесет убытки в общей сложности в размере 727 миллионов долларов.