Приостановка работ на комплексе в Йонбене указывает на работы по переработке ядерного оружия, цитирует источник в правительстве Южной Кореи

Северная Корея приостановила работу ядерного реактора мощностью пять мегаватт на своем главном атомном комплексе в Йонбене с конца сентября. Этот шаг вызвал опасения, что Северная Корея, возможно, готовится извлекать плутоний из отработавших топливных стержней, который может быть использован для производства оружия.

Южная Корея и США считают, что это возможно, и что Северная Корея, возможно, планирует провести ядерное испытание.

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Северная Корея ранее останавливала работу реактора перед его перезапуском, и обычно неясно, является ли целью такого шага техническое обслуживание или извлечение топлива.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в прошлом году пообещал увеличить производство ядерных боеголовок и увеличить ядерный арсенал страны в геометрической прогрессии. Северная Корея также приняла новый закон, разрешающий превентивное применение ядерного оружия. В апреле Северная Корея заявила, что впервые успешно испытала твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Северная Корея называет себя ядерным государством, но держит в секрете, сколько ядерного оружия она, возможно, создала или развернула. По независимым оценкам, запасы плутония на Севере достигают 70 кг, чего может быть достаточно для создания 20 или более единиц оружия.

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Северная Корея провела шесть подземных ядерных испытаний, и с прошлого года высказывались опасения, что она, возможно, собирается провести еще одно испытание в рамках программы по разработке миниатюрных ядерных боеголовок.