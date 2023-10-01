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Filcenberg
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство перед МВД в Анкаре
Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что один из двух нападавших подорвал себя перед зданием министерства в Анкаре.

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Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство перед зданием Министерства внутренних дел в Анкаре, Турция, в воскресенье, ранив двух полицейских.

По словам министра внутренних дел Али Ерликайи, ответственность за взрывы несут двое нападавших. Один из них привел в действие взрывное устройство, в то время как другой был нейтрализован.

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Взрыв произошел около 9:30 утра по местному времени, и вокруг здания парламента и Министерства внутренних дел были усилены меры безопасности.

“Усилены меры безопасности вокруг здания парламента и вокруг здания Министерства внутренних дел, которые находятся в непосредственной близости. Парламент возобновляет работу после летнего перерыва. Все парламентарии, включая президента, должны были быть в парламенте во второй половине дня – около 14:00”, - сказала Корреспондент "Аль-Джазиры" Синем Косеоглу .

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Нападение произошло в тот момент, когда турецкие власти проводили операции против членов ИГИЛ. Пока еще выясняется, кто стоит за нападением.

#турция #мвд #террористы #анкара #террористический акт #министр внутренних дел #террористические атаки #террористические организации #террорист
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