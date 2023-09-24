Этот вариант фокусируется на том, что функция проверки ответов делает Google Bard более достоверным. Он также упоминает, что проверка осуществляется с помощью поисковой системы Google

Чат-бот Google Bard теперь будет помогать пользователям выявлять неточные утверждения в своих ответах, сгенерированных искусственным интеллектом, что решает текущую проблему недостоверности. Подобно чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT, Bard часто предоставляет ответы на безупречном английском языке, которые выдержаны в авторитетном тоне, но иногда могут приводить к фактически неверным утверждениям.

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Чтобы решить эту проблему, Bard вводит функцию "двойной проверки ответа", отмеченную красочным логотипом Google, о чем объявил менеджер Google Джек Кравчик в Маунтин-Вью. Эта функция выделяет части ответа Барда зеленым цветом, указывая области, в которых искусственный интеллект уверен. В нем также отмечены отрывки, в которых Бард определил онлайн-источники, которые могут оспаривать или в которых отсутствуют соответствующие источники (выделены оранжевым цветом).

В случаях, когда поиск Google не позволяет найти соответствующий контент, чат-бот может выдать предупреждение, предлагая провести дальнейшие исследования для оценки точности заявления. Иногда Bard может также предоставлять ссылки на источники, противоречащие его собственным заявлениям.

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Для каждого сгенерированного предложения Google проводит поиск, чтобы определить наличие поддерживающего или противоположного контента, что делает Bard первой языковой моделью искусственного интеллекта, открыто признающей неопределенность.