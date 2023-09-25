Джорджо Наполитано, бывший президент Италии, занимавший свой пост беспрецедентно продолжительный срок в два срока, скончался в возрасте 98 лет в пятницу вечером.

Наполитано был первоначально избран президентом в 2006 году, а затем переизбран в 2013 году. В Италии роль президента в первую очередь институциональна, но обладает значительным политическим влиянием, особенно в критические периоды, такие как формирование или распад правительства.

© Photo: Наполитано впервые был избран президентом в 2006, а затем снова в 2013 году | Фабио Фрустрачи /AFP через Getty Images

Во время своего пребывания в должности Наполитано руководил Италией в период политических потрясений, последовавших за финансовым кризисом и отставкой правительства Сильвио Берлускони. Он начал свою политическую карьеру в 1953 году как член Итальянской коммунистической партии (PCI). После роспуска PCI в начале 1990-х годов после распада Советского Союза и коррупционного скандала в Тангентополи Наполитано примкнул к итальянским левоцентристам и занимал министерские посты в правительстве Романо Проди.

В 2011 году Наполитано наблюдал за падением правоцентристского правительства Берлускони на фоне сексуального скандала и долгового кризиса в Италии. Он сыграл ключевую роль в назначении технического правительства во главе с Марио Монти для стабилизации финансовых рынков. В 2013 году Наполитано вошел в историю, будучи переизбранным президентом, что впоследствии способствовало формированию первого в Италии правительства большой коалиции. Он ушел в отставку в 2015 году из-за своего преклонного возраста.

Будучи президентом, Наполитано заслужил уважение всего политического спектра за свою беспристрастность и сильное лидерство в зачастую неспокойном политическом ландшафте Италии. Он был убежденным сторонником Европейского союза.

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Видные деятели, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, выразили свои соболезнования. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выразил благодарность, заявив: "Спасибо вам за ваше преданное служение нашим институтам, дорогой президент".