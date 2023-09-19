Дипломаты гоняются: Байден и Си возможно встретятся в Сан-Франциско.

Государственный секретарь Энтони Блинкен провел встречу с вице-президентом Китая Хань Чжэном в понедельник на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Эта встреча отражает возросший уровень взаимодействия между администрацией Байдена и Пекином в преддверии потенциального саммита между лидерами предстоящей осенью.

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Переговоры между Блинкеном и вице-президентом Хань Чжэном состоялись в представительстве Китая при Организации Объединенных Наций. Одновременно министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве после его двухдневных бесед с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном на Мальте.

Стремительная последовательность взаимодействий между Соединенными Штатами и Китаем привела к предположениям о том, что президент Джо Байден может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре во время Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в Сан-Франциско.

Госсекретарь Блинкен кратко высказался в начале встречи, заявив: "Я считаю полезным, что у нас есть эта возможность развить недавние контакты на высоком уровне между нашими странами, обеспечивая поддержание открытых линий связи. Это подчеркивает нашу приверженность ответственному управлению двусторонними отношениями".

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Вице-президент Хан передал госсекретарю Блинкену, что американо-китайские отношения сталкиваются с "трудностями и вызовами", требующими от обеих стран продемонстрировать "большую искренность" и приложить дополнительные усилия, чтобы "пойти навстречу друг другу".