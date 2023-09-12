Альянс планирует собрать 41 000 военнослужащих в следующем году, чтобы проверить готовность к конфликтам...

НАТО готовит крупнейшее совместное военное учение со времен холодной войны, в которых примут участие более 40 000 военнослужащих для имитации ответа на потенциальную российскую агрессию против одного из членов НАТО. Эти учения, получившие название Steadfast Defender, являются частью перехода НАТО от реагирования на кризис к сосредоточению внимания на возможностях ведения боевых действий, обусловленного конфликтом на Украине.

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Ожидается, что запланированные на весну следующего года учения Steadfast Defender будут включать от 500 до 700 боевых вылетов в воздухе, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Сценарий предусматривает противодействие противнику, напоминающему коалицию во главе с Россией, именуемую в ходе учений "Occasus". Примечательно, что в это упражнение включены географические данные реального мира для повышения его реалистичности.

Швеция, ожидающая ратификации своего членства в НАТО Турцией и Венгрией, также примет участие, в результате чего общее число участвующих стран достигнет 32. Учения пройдут в Германии, Польше и Балтийском регионе в феврале и марте. Это знаменует собой изменение в стратегии подготовки НАТО, которая теперь ежегодно проводит два крупных учения в дополнение к подготовке к противодействию угрозам за пределами своих непосредственных границ, включая терроризм.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах увеличить численность сил высокой готовности с 40 000 до более чем 300 000 человек, сигнализируя о значительном сдвиге в сторону увеличения военного потенциала по сравнению с более легкими и мобильными силами, ранее развернутыми на Балканах и в Афганистане. Лидеры НАТО также одобрили новые планы региональной обороны и создание Сил реагирования альянса во время саммита в Вильнюсе, Литва, в июле.