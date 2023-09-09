Сильное землетрясение в центральном Марокко: 800 погибших, трудности спасения в горных районах.

Самое мощное землетрясение, произошедшее в центральной части Марокко более чем за столетие, привело к гибели более 800 человек, причем большинство жертв произошло в отдаленных горных районах, которые труднодоступны.

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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в марокканском горном массиве Высокий Атлас вскоре после 11 часов вечера по местному времени на относительно небольшой глубине 18,5 километров (11,4 мили). По данным Геологической службы Соединенных Штатов (USGS), эпицентр находился примерно в 72 километрах (44,7 милях) к юго-западу от Марракеша, города с населением около 840 000 человек и популярного туристического направления.

В официальных отчетах Министерства внутренних дел Марокко говорится, что по меньшей мере 820 человек погибли, еще 672 получили ранения, в том числе 205 находятся в критическом состоянии. Многие люди провели ночь на улицах из-за страха перед повторными толчками. Начались спасательные работы по поиску тех, кто оказался в ловушке под обломками. Органы здравоохранения обратились к общественности с просьбой сдать кровь для оказания помощи пострадавшим.

В Марракеше корреспондент CNN наблюдал за многочисленными ранеными у здания больницы, некоторые с тяжелыми травмами. Больничные койки были установлены на открытом воздухе в сопровождении значительного присутствия сил безопасности, включая военных и полицию.

Как сообщает Al Aoula, большинство смертельных случаев произошло в горных районах вблизи эпицентра, добраться до которых было непросто из-за поврежденных дорог. Королевские вооруженные силы Марокко выпустили предупреждения для жителей, чтобы они сохраняли бдительность и были готовы к возможным повторным толчкам.

Геологическая служба США отметила, что землетрясение, произошедшее в пятницу вечером, было особенно мощным для региона в центральной части Марокко.