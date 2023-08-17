Системы ПВО России успешно справились с 5-той атакой за месяц

Министерство обороны России заявило в среду, что сбило три украинских беспилотника к юго-западу от Москвы, что стало последним в череде воздушных атак вблизи столицы.

Украина начала атаку в 5:00 утра с использованием "трех беспилотных летательных аппаратов по объектам в Калужской области", сообщило министерство в Telegram.

© Photo: БПЛА MQ-1B Predator"Все беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены российскими системами ПВО". Губернатор Калуги заявил, что беспилотники были сбиты на юге региона, в нескольких сотнях километров к юго-западу от Москвы.

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"Последствий для людей и инфраструктуры нет", - сообщил Владислав Шапша в Telegram. Воздушная атака является по меньшей мере пятой в этом месяце над Калужской областью, которую, по словам России, она сорвала.

Российские официальные лица ранее заявляли, что они перехватывали атаки беспилотников с 3 до 12 августа. До серии нападений в последние месяцы столица и прилегающие к ней районы не подвергались нападениям во время конфликта в Украине, который начался более года назад.

За последние недели были отбиты две атаки беспилотников над финансовым районом Москвы, каждая из которых нанесла незначительный ущерб фасадам высотных зданий. В мае беспилотники были сбиты недалеко от Кремля.