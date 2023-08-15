Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди Jr. рассказал о лаборатории на Украине

По словам Роберта Кеннеди младшего, кандидата Демократической партии в президенты США, Соединенные Штаты Америки создали биолабораторий на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Кеннеди утверждает, что в этих лабораториях применяются передовые технологии синтетической биологии, включая CRISPR и генную инженерию, для разработки биооружия нового поколения. Политик также подчеркивает, что такие исследования противоречит Женевской конвенции, что лаборатории были переданы в юрисдикцию Министерства Здравоохранения.

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Он отмечает, что в 2001 году Пентагон вкладывал значительные средства в разработку биооружия, но из-за возможных нарушений международных соглашений принято решение передать контроль над биологической безопасностью в ведомство здравоохранения. Кеннеди подчеркивает важность наличия вакцин для защиты от возможного использования биооружия против общества.



Стоит отметить, что Россия в конце июня распространила информацию о докладе, в котором сообщается о деятельности США в области биооружия. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, отметила, что выводы данного доклада являются тревожными.