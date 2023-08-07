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Скауты покидают всемирную вечеринку в Южной Корее по мере приближения шторма Хануна

Десятки тысяч скаутов вынуждены покинуть всемирную вечеринку в Южной Корее по мере приближения тропического шторма Хануна. Со вторника будет масштабная эвакуация всех скаутов с пути шторма.
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СЕУЛ, Южная Корея − Власти Южной Кореи заявили в понедельник, что десятки тысяч скаутов будут эвакуированы автобусом с прибрежного места проведения слета в связи с приближением тропического шторма «Ханун».

© Photo: Всемирная вечеринка скаутов в Сеуле/REUTERS

Более 1000 транспортных средств вывезут более 36 000 скаутов со вторника − большинство из них подростки из Всемирной конференции скаутов в юго-западном округе Буан, передал Ким Сон Хо, вице-министр Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи. Около 4500 скаутов, приехавших на слет, являются выходцами из Великобритании, представляющими самый большой национальный контингент, и около 1000 - из Соединенных Штатов.

По его словам, большинство скаутов, прибывших из 158 стран, будут размещены на спец. площадках в столице Сеуле и близлежащем мегаполисе. Чиновники пытаются обеспечить места в правительственных учебных центрах и учреждениях образования, а также в отелях. Ким Сон Хо уведомил, что потребуется шесть или более часов, чтобы эвакуировать скаутов из лагеря, который, по словам организаторов, больше не будет использоваться ни для каких мероприятий после их отъезда.

Официальные лица на военной базе Кэмп Хамфриз, крупной военной базе США, находящейся в 45 милях (72.4 км) к югу от Сеула, пока не предоставили разрешение о том, что тысячи скаутов из Швеции, Норвегии и Дании могут быть переведены на её территорию.

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База уже принимает сотни американских скаутов, которых перевели на выходные из-за сильной жары, поскольку Южная Корея переживает одно из самых жарких летних периодов за последние годы.

Объявление об эвакуации поступило после того, как Всемирная организация скаутского движения заявила, что призвала Южную Корею быстро убрать скаутов с пути шторма и “предоставить все необходимые ресурсы и поддержку участникам во время их пребывания и до тех пор, пока они не вернутся в свои родные страны”.

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