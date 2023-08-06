Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Суд вынес новый приговор Алексею Навальному - 19 лет колонии особого режима

Суровому наказанию в виде 19 лет лишения свободы приговорили Алексея Навального
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Алексей Навальный был приговорен к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в специальной колонии. 

Эта мера наказания выглядит чрезвычайно суровой для политических дел.

© Photo: Алексей Навальный после приговора

Решение Мосгорсуда было оглашено на специальном выездном заседании, проведенном в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово №6, где в настоящее время находится Навальный. Ему был вынесен приговор к 19 годам колонии особого режима по обвинениям в "экстремизме", что делает данное решение крайне редким для политических дел.


В России всего существует 11 подобных колоний, предназначенных в основном для осужденных рецидивистов, которым грозила казнь, но мораторий на казнь привел к смягчению приговора, или для тех, кто приговорен к пожизненному заключению. Подобные колонии особого режима характеризуются более строгим контролем над встречами с адвокатами, ограниченными свиданиями и пересылкой посылок. Кроме того, таким заключенным может быть назначено наказание в виде помещения в одиночную камеру.

реклама

Следует отметить, что Навальный уже отбывал девятилетний срок заключения по обвинениям в "мошенничестве". Тот приговор был вынесен в январе 2021 года после того, как он пережил отравление и вернулся из Германии, где проходил лечение.

В апреле текущего года сам Навальный сообщил о возбуждении еще одного дела по обвинению в "терроризме" и обвинил Кремль в попытке наказать его пожизненным заключением за его критику.

Предвидев суровое решение суда, сторонники Навального подчеркнули, что данный судебный процесс имеет символическое значение: это первый случай, когда оппозиционеру грозит такой суровый приговор по "политической" статье за его политическую деятельность.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

тюрьма 19 лет алексей навальный
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
5
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
50
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
41
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
7
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
2
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
+
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
1
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
4
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
2
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
4
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
Билайн: Мошенник безуспешно пытался дозвониться до потенциальной жертвы 1430 раз
4
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Люди Икс в образе очаровательных пиратов по версии Midjourney
1
Таможенная служба Китая пресекла попытку контрабанды 837 процессоров и 900 модулей памяти
2
Истребитель РФ Су-57 получил уникальную ракету РВВ-МД2 – решающий довод в бою на близкой дистанции
1
Страны Африки призвают разблокировать тысячи тонн российских удобрений в рамках зерновой сделки
+
Bloomberg: на Украине сокращают площади посевов озимых после прекращения действия зерновой сделки
+
В Украине больше не могут выпускать динамическую защиту для танков и закупают броню у стран НАТО
2

Популярные статьи

БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
22
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
77
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
2
Турецкие БПЛА покоряют Азию - после Малайзии сделку на поставку дронов Anka TAI заключила Индонезия
2
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
6
ВСУ ведут наступление уже 2 месяца. Разбираем промежуточные итоги
2
Почему Россия помогает Африке: О конфликте на Украине и борьбе за право накормить голодный мир
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
5
США начали разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты на фоне напряженности на Тайване
2
Intel расширяет свое присутствие в Китае, несмотря на жесткие санкции Запада
+

Сейчас обсуждают

Anatoliy Seryakov
03:09
Не плакай, Мойша :-)
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Кира Вернова
02:44
Окей. Нейронка сейчас нагенерит 500 версий опенгеймера и все они будут шляпа. Так как что бы снять опен геймер должно было сложится куча вероятностей. Привожу данный фильм как пример и таких туча......
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
glavhyilo
02:39
пиндосы потом на судах будут рассказывать,все эти истории,про кладбища
Бывший советник Пентагона: «мы превратили Украину в кладбище»
glavhyilo
02:35
полезет польша если,то хана ей будет,так поделят после,что больше не соберут
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
glavhyilo
02:16
с нычек достали всушники оружие
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
Георгий Кискин
02:14
Минус другой - жрёт как обогреватель.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Vergo
01:54
Штамповать подобную шнягу можно до бесконечности. А смотреть эти поделия будут тоже ИИ. Вот только платить они не будут. Людям нужно нечто иное. Живые эмоции. Живые переживания. Чтобы за душу брало. ...
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
alivko1970
01:23
Абсолютно не интересует мнение каких-то там поляков. Пусть хоть перевернутся))
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
Роман Иванов
01:06
Правовое блин государство. Пусть блин определятся, покупатель хозяин устройства или в аренду его взял.
Apple запретила известному частному специалисту Wiltech ремонтировать свои устройства
32Влад32
01:02
Интернет - большая свалка. Много мусора, но попадаются и интересные вещи.
Спецслужбы США манипулирует Википедией более десяти лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем