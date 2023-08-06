Суд вынес новый приговор Алексею Навальному - 19 лет колонии особого режима
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Алексей Навальный был приговорен к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в специальной колонии.
Эта мера наказания выглядит чрезвычайно суровой для политических дел.
© Photo: Алексей Навальный после приговораРешение Мосгорсуда было оглашено на специальном выездном заседании, проведенном в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово №6, где в настоящее время находится Навальный. Ему был вынесен приговор к 19 годам колонии особого режима по обвинениям в "экстремизме", что делает данное решение крайне редким для политических дел.
В России всего существует 11 подобных колоний, предназначенных в основном для осужденных рецидивистов, которым грозила казнь, но мораторий на казнь привел к смягчению приговора, или для тех, кто приговорен к пожизненному заключению. Подобные колонии особого режима характеризуются более строгим контролем над встречами с адвокатами, ограниченными свиданиями и пересылкой посылок. Кроме того, таким заключенным может быть назначено наказание в виде помещения в одиночную камеру.
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Следует отметить, что Навальный уже отбывал девятилетний срок заключения по обвинениям в "мошенничестве". Тот приговор был вынесен в январе 2021 года после того, как он пережил отравление и вернулся из Германии, где проходил лечение.
В апреле текущего года сам Навальный сообщил о возбуждении еще одного дела по обвинению в "терроризме" и обвинил Кремль в попытке наказать его пожизненным заключением за его критику.
Предвидев суровое решение суда, сторонники Навального подчеркнули, что данный судебный процесс имеет символическое значение: это первый случай, когда оппозиционеру грозит такой суровый приговор по "политической" статье за его политическую деятельность.
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