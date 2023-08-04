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Суд решил не арестовывать Трампа

Суд в Вашингтоне не арестовал бывшего президента США Дональда Трампа по обвинениям во вмешательстве и штурме Капитолия.
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Решение суда в Вашингтоне по делу о якобы организованном бывшим президентом США Дональдом Трампом вмешательстве в выборы 2020 года и предполагаемом его причастности к штурму Капитолия вызвало значительный резонанс. Судебное заседание не вынесло постановление о немедленном аресте Трампа. Вместо этого прокуратура выразила мнение, что достаточно обязательства со стороны бывшего президента явиться по вызову суда и соблюдать действующее законодательство. Суд поддержал такой подход и вынес решение в пользу данного варианта, передает РИА Новости

© Photo: Donald Trump/AFL Teams

По согласованию сторон, Трамп принял установленные условия, включая обязательство явиться, если будет принято обвинительное постановление. Кроме того, бывшему главу государства ограничили в праве обсуждать ход дела с кем-либо, кроме своих адвокатов, чтобы предотвратить возможное влияние на следствие.

Дональд Трамп выразил недовольство и рассматривает данное судебное разбирательство как проявление политической деятельности. В своем заявлении он отметил, что это "печальный день для Америки", подчеркивая свою точку зрения на происходящее.

Следующее заседание по данному делу намечено на 28 августа, где будут рассмотрены дальнейшие шаги по делу и возможное вынесение обвинительного решения. Этот случай продолжает привлекать внимание общественности и вызывать оживленные дискуссии.

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