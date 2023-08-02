Украинские военные не смогли успешно провести контрнаступление из-за разрушенных дорог и предварительной подготовки российских сил.

Киев - 02 августа, overclockers.ru Украинские военные признали неудачу своего контрнаступления в борьбе с российскими силами, как сообщили они Reuters. Солдат под позывным "Булат" поделился, что русские ожидали их движение и успели разрушить путь, по которому Вооруженные Силы Украины (ВСУ) планировали передвигаться.

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Всего наше контрнаступление должно было продлиться два дня, однако из-за нескольких обстоятельств мы не смогли воспользоваться темнотой для передвижения в нужное время, пояснил "Булат".

Морской пехотинец из Украины, известный как "Дуб", добавил, что российские силы заранее определили точки для стрельбы в ожидании контратаки. Проблемы с передвижением ВСУ возникли из-за разрушенных дорог, созданных российскими военными. Даже в хорошую погоду украинские военные не могли продвигаться из-за большого количества преград и ям на дорогах.

Ранее американский аналитик Брендан Коул подметил, что российские оборонительные сооружения оказались непреодолимым барьером для Военных Сил Украины в ходе контрнаступления. Координатор стратегических коммуникаций из Белого дома, Джон Кирби, также отметил медленный темп наступательных действий ВСУ, передает RT.



