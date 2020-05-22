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Тихий компьютер на стене под потолком

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 Много лет дома компьютер, менялись поколения, и всегда что-то выдумывалось, как бы его утихомирить. Успех в этом был. В последнем системнике на базе Pentium 4 2400 c 512 Mб оперативки и графикой на материнке слышен был только жёсткий диск. Чтобы не резонировал на корпус, повесил его на верёвочках.
Пришла необходимость в большей производительности. И три месяца назад была собрана система с Athlon 200GE, 8Гб оперативы одной планкой от Samsung, недорогой материнки от Asus и SSD (который совсем не гудел, мечта сбылась). Всё это пристроилось в тот же старый корпус со старым блоком питания на 350W. Такая вот простенькая сборочка справляется со SketchUp, FreeCAD, КОМПАС-3D довольно успешно, большего и не требуется.

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  Кстати, процессор (box) и оперативка приобретены б/у за 2500 и 1800 рублей соответственно. Тысячи полторы деревянных сэкономлено. И у товарища, который мне продавал, была странная чувствительность к излучению от работающего компьютера. Он прямо краснел, когда близко наклонялся к работающему компьютерному железу. А мы у него и протестировали купленные детали, собрав систему без корпуса на скорую руку. Он и говорит, что сидит как можно дальше от своего системника. Да и у меня колено правое пару лет уже болеет, а оно чуть ли не впритык к системному блоку много лет находится. Предполагаю, что связь с этим есть. Думал раньше, что это от травмы механической плюс года.

 Вступлению конец. К делу. Рабочий стол с компом стоит у меня как раз у стены, за которой имеется коридорчик-проход в другую комнату. В этот коридорчик наверх к потолку и было решено вынести систему.
Сперва идею пробую на старом железе. Для начала из очень старого корпуса была высверлена (т.к. приварена она на точках) металлическая жёсткая пластина, на которой устанавливается материнская плата. К этой пластине-основе рядом с материнкой скотчем закрепляю блок питания (тоже древний на 250W для начала). И всю эту конструкцию на трёх дюбелях подвесил на стену, винчестер на верёвках был подвешен к потолку (как это было с ним в корпусе). Затем после прикидок-примерок была проделана в стене дыра для проводов и кабелей.
 Заранее был куплен и опробован 3-х метровый кабель VGA для монитора за 500р. Для беспроводной мышки расстояние в два метра и стена не были проблемой, проверил заранее. Шнур для клавы пришлось нарастить с помощью "хвоста" от старой мыши. Провода на колонки тоже удлинить было нетрудно. Сетевой кабель удлинил обычным трёхжильным проводом.
 Всё это было соединено и вуаля заработало. Для включения системы прицепил кнопочку от "reset" со старого корпуса.
  Затем был сделан кожух из ДВП и деревянных брусочков, два из которых прикрутил к стене. Вот такой получился корпус: наполовину кирпичный, наполовину деревянный. Габариты его 470х320х120 мм.

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  "Допиливаю" дальше. Ставлю вентилятор на выдув. Так-то он на 12V, но подключаю его на 5V к блоку питания, чтоб не шумел. Блок питания устанавливаю что из корпуса на 350W. Этот блок тоже давным-давно переделан. Для тишины добавлен ещё один вентилятор последовательно к штатному и закреплён с противоположной стороны. Оба вентилятора стали работать тихо, а поток воздуха особо не изменился. Работает он в таком виде лет 10 уже. Ещё раз всё собирается и испытывается со старым железом. Полёт нормальный.
На основном этапе ставим новое железо, проводов намного меньше, красота.

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  В боковой крышке вырезаю отверстия напротив процессорного кулера. Приклеиваю колечко из пенофола до самого кулера. Пенофол мягкий и не гудит, как в случае с жёсткой пластиковой трубой.

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 Так прошло два месяца. Всё в порядке, не греется, в комнате тишина полная, работать комфортно. Чтоб подключить флешку или телефон, надо пройтись немного, но не так это и тяжело. Пока такой недостаток. Больше у меня и нечего подключать. Вот так стремление к тишине привело к такому необычному решению, если ещё не бояться колхозить. Ролик минутный, как это выглядит: https://www.youtube.com/watch?v=_5puLAXgMOw  Спасибо за внимание.

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