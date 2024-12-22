"Рандеву" должно состояться 24 декабря 2024 года. Так близко к Солнцу не проходил ни один космический аппарат

24 декабря 2024 года должно произойти достаточно знаковое событие в истории космонавтики. Зонд Parker Solar Probe космического агентства NASA приблизится к нашему светилу на расстояние всего лишь в 6,1 миллиона километров. Это случится в 6:53 утра по восточному времени.

Зонд Parker Solar Probe от NASA приблизится к Солнцу на расстояние 6,1 миллиона километров. Так близко от светила не пролетал ни один космический аппарат. На такое расстояние не приближался к Солнцу ни один аппарат, созданный землянами. В момент прохождения зондом перигелия его скорость достигнет фантастических 191 километра в секунду! Правда, стоит оговориться, что несмотря на такое огромное значение скорости, аппарат никогда не сможет покинуть пределы Солнечной системы и отправиться к другим звездам.

Зонд Parker Solar Probe отправился в полет в далеком уже 2018 году. Для того чтобы приблизиться к Солнцу на столь малое расстояние ему пришлось выполнить несколько гравитационных маневров вблизи Венеры. Однако во время этих пролетов он не разгонялся, как это обычно происходит при гравитационных маневрах, а напротив, снижал свою скорость. Последнее сближение с Венерой произошло 6 ноября 2024 года. После него аппарат и отправился на столь близкое рандеву с нашим светилом.

«В канун Рождества этого года зонд Parker Solar Probe станет самым близким к звезде объектом, созданным человеком»,

— заявил Нур Равафи, научный сотрудник миссии в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Чтобы не сгореть в "жарких объятиях" Солнца и сохранить свою работоспособность Parker Solar Probe оснащен специальной системой тепловой защиты. Как заявляют специалисты миссии, ее тепловой экран работает лучше, чем изначально ожидалось.

«Мы ожидаем более низких температур, чем те, на которые мы рассчитывали и [на] которые мы испытывали [аппарат]. Мы подготовились слишком хорошо »,

— говорит Бетси Конгдон, ведущий инженер по системе тепловой защиты.

Несмотря на защиту, корабль на некоторое время потеряет связь с Землей. Предполагается, что 27 декабря он должен будет отправить короткий сигнал о том, что он пережил это сближение. Затем, в начале января следующего года, должна начать поступать телеметрия с зонда. И только в конце января, если всё пройдет благополучно, ученые смогут получить интересующую их информацию. А она будет очень интересной, поскольку сейчас наше светило находится в максимуме своего 11-летнего цикла активности.

Основная миссия зонда рассчитана на еще два очень близких прохождения Солнцем в следующем году. Однако с учетом того, что системы корабля находятся в очень хорошем состоянии, миссия может быть продлена еще на несколько лет.