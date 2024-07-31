Разворачивающаяся в последние годы "Лунная гонка 2.0" вызвала активное обсуждение в среде специалистов и просто любителей космоса потенциального места для создания будущей лунной базы. Вполне очевидно, что возвращение человека на Луну на этот раз не должно ограничиться просто установкой флага. На Серебряном глобусе должна появиться постоянно обитаемая база, и, возможно, даже не одна.

Между тем, специалисты прекрасно понимают, что создание и последующее снабжение такой базы потребуют огромных финансовых затрат. В настоящее время доставка одного килограмма груза на низкую околоземную орбиту (НОО) стоит несколько тысяч долларов (от 3 тысяч и более). Доставка того же самого груза на орбиту Луны и, тем более, на ее поверхность обойдется в десятки, а то и в сотни раз дороже. А ведь некоторые грузы (например, астронавтов) придется еще и возвращать с Луны.

Именно поэтому при выборе места для будущей лунной базы ориентируются на возможность использования для ее обслуживания местных ресурсов, в первую очередь воды, которая необходима как для жизнедеятельности будущих колонистов (дыхание, питье, санитарные нужды), так и для заправки топливом ракет, стартующих с Луны.

В последние годы основное внимание специалистов обращено на район Южного полюса Луны, поскольку именно там обнаружены следы этого столь обычного на Земле и столь редкого на Луне вещества. Подавляющее большинство лунных миссий сейчас направляются как раз в этот район. Это и потерпевшая аварию российская "Луна-25", и индийская "Чандраян-3", первой совершившая посадку в высоких широтах, и американская IM-1 (Intuitive Machines 1).

Однако у Южного полюса недавно появился конкурент. Дело в том, что прежде чем снабжать базу, ее необходимо построить. Конечно можно доставлять модули с Земли, но это весьма накладно. Можно попытаться использовать местные ресурсы, но в этом случае потребуется перевозка на Луну машин и оборудования, которые будут перерабатывать реголит в строительные материалы. Такой подход в перспективе сулит значительную экономию, но на начальном этапе будет даже более затратен.

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Но можно попытаться использовать для лунной базы естественные укрытия, существующие на Луне. Например, пещеры, которые, скорее всего, являются лавовыми трубками. Во-первых, внутри таких пещер относительно стабильная температура. Во-вторых, толстый слой грунта надежно защитит колонистов от опасного космического излучения, солнечной радиации и даже метеоритов. В-третьих, пещеры могут содержать водяной лед, ресурс, необходимый для долгосрочных лунных миссий и колонизации. Ну и, наконец, такие образования являются крайне интересным объектом для научных исследований.

Однако до недавнего времени нерешенным оставался вопрос о том, как будущие колонисты смогут попасть в эти пещеры. Но последние исследования, основанные на анализе данных радара лунного разведывательного орбитального аппаратом НАСА (LRO), показали, что впадина Mare Tranquillitatis, самая глубокая известная впадина на Луне, ведет к пещере шириной 45 метров и длиной до 80 метров, находящейся примерно в 150 метрах ниже уровня поверхности. Таким образом, было доказано наличия на Луне большой подземной пещеры, доступной с поверхности, что делает это место идеальным для строительства будущей лунной базы.

Примечательно, что впадина в Mare Tranquillitatis (Море Спокойствия) расположена на древней лавовой равнине, где астронавты «Аполлона-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны более пятидесяти лет назад.

Всего на нашем спутнике обнаружено более двух сотен подобных ям и, возможно, часть из них, также может являться входами в подземные лавовые трубки.

«Главное преимущество пещер в том, что они делают доступными основные структурные части возможной человеческой базы, не требуя сложных строительных работ»,

— полагает Леонардо Каррер, один из авторов данного исследования.

Впрочем, не все ученые разделяют подобный оптимизм. Во-первых, чтобы попасть в указанную пещеру, потребуется спуститься на 125 метров. При этом края впадины представляют собой крутые, а иногда и вертикальные, склоны из рыхлых пород, и любое неосторожное движение чревато сходом небольших лавин на тех, кто находится внизу. Во-вторых, мы пока не знаем насколько структурно устойчивы эти пещеры. Вполне возможно, что потребуется значительное укрепление их стен и потолков, а также создание систем их мониторинга и специальных убежищ для астронавтов на случай лунной сейсмической активности.

«Лунные пещерные системы были предложены в качестве прекрасных мест для размещения будущих баз с экипажами, поскольку толстый свод пещеры из скал идеально подходит для защиты людей и инфраструктуры от резко меняющихся дневных и ночных колебаний температуры лунной поверхности и для блокировки высокоэнергетического излучения, которое омывает лунную поверхность. Однако в настоящее время мы очень мало знаем о подземных сооружениях под этими входами в шахты»,

— полагает Кэтрин Джой, профессор наук о Земле в Манчестерском университете.