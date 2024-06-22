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scvitaly
Европейская ракета-носитель Ariane 6 завершила испытание заправки и репетицию обратного отсчета
Это последний и наиболее важный этап подготовки к первому испытательному полету, намеченному на 9 июля

Новая европейская ракета-носитель Ariane 6 стала еще на один шаг ближе к своему первому испытательному полету, намеченному на 9 июля текущего года. Это произошло после того, как 20 июня были успешно осуществлены заправочные испытания и репетиция обратного отсчета - наиболее важные этапы подготовки к первому старту.

Об этом 21 июня сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА). В ходе испытаний, прошедших накануне  на космодроме во Французской Гвиане, ракета была заправлена жидким кислородом и жидким водородом и прошла обратный отсчет, который остановился непосредственно перед запуском двигателей.

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Ракета-носитель Ariane 6 на стартовой площадке для перед генеральной репетицией 20 июня, Фото: ЕКА

Подобные испытания являются обычной практикой при подготовке к запуску новых ракет-носителей. Они позволяют стартовым командам еще раз проверить и отработать все предстартовые процедуры, используя реальное летное оборудование и программное обеспечение ракеты.

Первоначально испытание было намечено на 18 июня, но затем перенесено на двое суток. Впрочем, представители ЕКА заверили, что эта задержка не вызвана какими-либо серьезными проблемами и никак не повлияет на запланированные сроки первого старта ракеты-носителя. Напомним, ранее было объявлено, что он намечен на 9 июля.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер считает, что

«Подготовка к первому полету действительно продвигается очень хорошо. Остановки нет, поэтому все идет номинально, но, конечно, предстоит еще много работы перед стартом»

Несмотря на то, что испытания прошли штатно, анализ их результатов будет продолжаться до 26 июня.

Ariane 6 имеет ключевое значение для усилий Европейского Космического Агентства по преодолению «кризиса ракет-носителей», из-за которого Европа в настоящее время лишилась независимого доступа в космос. Данный кризис стал следствием сразу нескольких факторов. Это и задержки в разработке Ariane 6, вкупе с преждевременным завершением  использования Ariane 5. И проблемы с ракетой-носителем Vega C, надолго приковавшие его к Земле. И отказ от использования российской ракеты «Союз», запускавшейся с космодрома во Французской Гвиане, после начала СВО.

В результате ЕКА пришлось заказать выполнение нескольких запусков своих аппаратов с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

#космос #ракета-носитель #ека #ariane 6
Источник: spacenews.com
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