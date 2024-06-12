Стало известно о планах Министерства обороны США добавить более 100 спутников Starshield от компании SpaceX к своей будущей архитектуре спутниковой связи.

На сегодняшний день военная спутниковая связь стремительно смещается в сторону использования крупных группировок небольших спутников на низкой околоземной орбите (НОО). Так, например, недавно стало известно о планах Министерства обороны США добавить более 100 спутников Starshield от компании SpaceX к своей будущей архитектуре спутниковой связи.

Американский летчик устанавливает связь со службой Starlink компании SpaceX в Королевских ВВС Фэрфорда, Великобритания. Источник: ВВС США

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Starshield — это ничто иное, как военная версия спутников Starlink компании SpaceX с улучшенным шифрованием и рядом других функций безопасности. Принадлежать эта группировка будет американскому правительству и, соответственно, ее услугами смогут воспользоваться лишь те ведомства, которым оно предоставит доступ.

В настоящее время военное ведомство США является одним из крупнейших пользователей коммерческих услуг Starlink от SpaceX, но военные мечтают о развертывании собственной спутниковой группировки, чтобы иметь возможность использовать преимущества специализированной линейки продуктов Starshield. Предполагается, что такая группировка может быть создана к 2029 году при условии получения необходимых финансовых ассигнований от Конгресса.

Полковник Эрик Фелт, директор по космической архитектуре в офисе помощника министра ВВС по освоению и интеграции космоса, заявил, что план состоит в том, чтобы приобрести группировку спутников Starshield к 2029 году при условии получения необходимых финансовых ассигнований от Конгресса. В презентации, представленной на конференции под названием «Satcom 2029», была продемонстрирована возможная будущая архитектура спутниковой связи Министерства обороны, включающая более 100 спутников Starshield.

Будучи весьма впечатленными возможностями системы Starlink, военные вместе с тем выражают обеспокоенность по поводу кибербезопасности коммерческих спутниковых систем, что и обуславливает их желание получить подобную сеть в свое собственное распоряжение.

Помимо повышенной кибербезопасности, важным преимуществом системы Starshield будет ее разветвленность, основанная на большом количестве относительно небольших спутников, способных при этом обеспечить глобальное покрытие. Такая архитектура обеспечит значительно большую отказоустойчивость по сравнению с традиционной ставкой на нескольких крупных геостационарных спутников, которые, в случае чрезвычайной ситуации, могут быть выведены из строя противником.

Между тем, по словам Клэр Хоппер, главы Управления коммерческой спутниковой связи (CSCO) Космических сил, спрос на спутниковый интернет в Министерстве обороны США растет очень быстрыми темпами. Не далее как в прошлом году CSCO и Агентство оборонных информационных систем (DISA) заключили 10-летнее соглашение на сумму 900 миллионов долларов США на предоставление спутниковых услуг с 20 поставщиками, в число которых вошла и SpaceX. При этом ожидается, что уже в следующем году более половины из этой суммы, а точнее около 500 миллионов, будут израсходованы. Поэтому сейчас проводится работа по увеличению потолка до нескольких миллиардов.

Детали приобретения Министерством обороны США спутников связи Starshield еще только предстоит проработать, поскольку финансирование пока не выделено. Но совершенно очевидно, что рынок космических услуг связи продолжит свой стремительный рост.