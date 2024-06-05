Это новый мировой рекорд. Ожидается, что к концу нынешнего полета суммарное время пребывания Кононенко в космосе превысит 1100 суток

5 июня 2024 года российский космонавт Олег Кононенко перешагнул тысячесуточный рубеж суммарного пребывания на орбите. Это знаменательное событие произошло в 00:00:20 по московскому времени. Для того, чтобы достигнуть этой круглой цифры, Олегу Кононенко потребовалось совершить 5 полетов. Точнее сказать, этот рекорд был установлен в пятом полете, который еще не завершен. Ожидается, что к завершению текущей миссии, которое намечено на 23 сентября 2024 года, суммарное время пребывания Кононенко в космосе составит 1110 суток.

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Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал российскому космонавту Геннадию Падалке и составлял более 878 суток. Таким образом, это достижение было перекрыто Олегом Кононенко еще 4 февраля 2024 года.

Любопытный факт. Время, которое требуется для пилотируемого полета на Марс (перелет по гомановской траектории, ожидание на Марсе благоприятной конфигурации планет для возвращения и возврат также по гомановской траектории), как раз и составляет примерно 1000-1100 суток.

Конечно же, это не означает, что уже завтра люди смогут полететь на Марс. Ведь в этом случае придется прожить 1000 суток в космосе за один-единственный полет, а не за 5, как Олег Кононенко. Да и космос при полете на Красную планету совсем другой... Дальний... В нем космонавты не будут защищены от радиации магнитным полем нашей родной планеты, как это происходит при полетах на Международную космическую станцию (МКС).

Тем не менее, сделан еще один, пусть и небольшой, шажок на пути к Марсу.



