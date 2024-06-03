НАСА заключило лицензионные соглашения с 4-мя компаниями на производство и поставку сплава GRX-810 для 3D-печати на предприятия аэрокосмической отрасли.

НАСА инвестировало в инновационный суперсплав в рамках своей программы передачи технологий, позволяющей использовать технологии, созданные для миссий Агентства, в других коммерческих целях.

Суперсплав НАСА GRX-810 вскоре станет доступен производителям деталей для авиационной и космической промышленности в результате новых лицензионных соглашений с четырьмя американскими компаниями. Фото: НАСА/Джеф Дженис Суперсплав НАСА GRX-810 вскоре станет доступен производителям деталей для авиационной и космической промышленности в результате новых лицензионных соглашений с четырьмя американскими компаниями. Фото: НАСА/Джеф Дженис

Этот сплав на основе никеля, получивший название GRX-810, способен выдерживать значительные температурные нагрузки, высокое давление и имеет вдвое большую устойчивость к окислительным повреждениям, чем другие материалы. И, что особенно важно, его можно использовать для печатания на 3D-принтере.

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В данное время лицензия на использование этого суперсплава принадлежит четырем американским компаниям: Carpenter Technology Corporation из Ридинга, штат Пенсильвания, Elementum 3D, Inc. из Эри, штат Колорадо, Linde Advanced Material Technologies, Inc. из Индианаполиса и Powder Alloy Corporation из Лавленда, штат Огайо.

Согласно лицензионным соглашениям эти компании получили право производить и продавать сплав GRX-810 производителям самолетов и ракетного оборудования и другим компаниям аэрокосмической отрасли.

По мнению НАСА, в перспективе его применение способно обеспечить значительные коммерческие выгоды экономике США в целом.

«НАСА инвестирует налоговые средства в исследования, которые сулят прямую выгоду США, и затем передает свои технологии промышленности, лицензируя свои патенты»,

— заявляет Эми Хилтабидел, менеджер по лицензированию в Исследовательском центре Гленна НАСА в Кливленде.