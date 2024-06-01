По заявлениям НАСА и Боинг все проблемы устранены.

Сегодня, 1 июня, будет предпринята очередная попытка запуска миссии Crew Flight Test (CFT) корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами НАСА на борту. Старт намечен на 12:25 (или на 19:25 по московскому).

На брифинге, прошедшем 31 мая, официальные представители НАСА и компании Боинг заявили, что на данный момент не существует никаких нерешенных проблем ни с самим космическим кораблем Starliner, ни с его ракетой-носителем Atlas 5. Прогноз погоды тоже благоприятный, как на основную дату старта, так и на резервную (2 июня).

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НАСА и Boeing заявили, что у них нет никаких проблем в преддверии попытки запуска коммерческого корабля CST-100 Starliner, запланированного на 1 июня. Фото: НАСА/Джоэл Ковски.

Специалисты, работавшие над устранением утечки гелия в двигательной установке, считают, что она очень мала и не представляет никакой угрозы для миссии.

«Это действительно очень маленькая утечка, и она находится в допустимых пределах. Мы пришли к выводу, что самое разумное — это отправиться в миссию, и мы сможем выполнить ее безопасно»

— заявил Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей НАСА.

Пока корабль готовился к повторной попытке старта, возникла еще одна потенциальная проблема. Дело в том, что 19 мая в ходе полета суборбитальной капсулы New Shepard компании Blue Origin не полностью раскрылся один из трех тормозных парашютов. Сбой произошел на одном из этапов «рифления», постепенного надувания парашюта, из-за того, что резак, предназначенный для разрыва стропы, контролирующей рифление, не сработал. Подобная фреза используется и на парашютах Starliner.

Специалисты повторно изучили все данные по испытаниям парашютов Starliner, но не выявили никаких проблем с работой резаков ни в одном из 160 прошедших тестов.

Перед самым стартом пришлось провести внеплановую замену части полезной нагрузки, которую корабль должен доставить на МКС. Дело в том, что на станции 29 мая вышел из строя насос в системе переработки мочи в питьевую воду. Без этой системы экипаж МКС вынужден хранить мочу в мешках и резервуарах, запас которых ограничен. Новый насос массой около 70 килограммов отправится на станцию вместо двух чемоданов с одеждой и средствами гигиены.