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scvitaly
Испытательный полет Starliner с экипажем к МКС отложен на неопределенный срок
В заявлении, опубликованном вечером 21 мая, НАСА заявило, что оно вместе с Boeing и United Launch Alliance не будет приступать к запланированному на 25 мая запуску космического корабля.

Неудачи продолжают преследовать космический корабль CST-100 Starliner. После отмененной 6 мая из-за нештатной работы клапана попытки запуска это уже 5-й или даже 6-й перенос сроков. Поначалу ракету-носитель (РН) даже не стали убирать со стартового стола в надежде быстро выявить и устранить все неполадки, и выполнить полет чуть позже намеченного. Например, 7-го или 10-го мая. Но оказалось, что не всё так просто, и было принято вернуть ракету и корабль обратно в ангар для замены неисправного клапана. А запуск перенесли на 17 мая. Но потом, вдобавок ко всем бедам, обнаружилась еще и утечка гелия  в сервисном модуле космического корабля, и дату старта снова перенесли. На этот раз на 21 мая. Это должно было дать инженерам время, чтобы разобраться с тем, насколько эта утечка критична и разработать обоснование для запуска системы в ее текущем состоянии.

Ракета Atlas 5 и космический корабль Starliner на стартовой площадке перед запуском 6 мая. Фото: НАСА

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Но поздно вечером 17 мая НАСА объявило об очередном переносе старта. На этот раз на 25 мая. Хотя инженеры Boeing и утверждали, что утечка стабильна и не несет никакой опасности для полета, Агентство всё же решило перестраховаться, заявив, что компания «работает над разработкой эксплуатационных процедур, чтобы гарантировать, что система сохраняет достаточную производительность и соответствующее резервирование во время полета».

И вот новая задержка... В заявлении, опубликованном вечером 21 мая, НАСА заявило, что оно вместе с Boeing и United Launch Alliance не будет приступать к запланированному на 25 мая запуску космического корабля в рамках миссии Crew Flight Test (CFT) с двумя астронавтами НАСА на борту. Главное отличие нынешнего переноса от всех предыдущих состоит в том, что на этот раз новая дата запуска миссии даже не называется.

«Команда проводила совещания два дня подряд, оценивая обоснование полета, производительность системы и резервирование. В этих областях еще ведется дальнейшая работа, и следующая возможная возможность запуска все еще обсуждается. НАСА поделится более подробной информацией, как только у нас будет более четкий путь вперед»,

— говорится в заявлении.

При этом в заявлении не содержится никакой информации о каких-либо конкретных проблемах, приведших к очередной задержке. Нет также и ясности в вопросе о том, как долго Starliner сможет оставаться интегрированным с ракетой-носителем Atlas 5, прежде чем ему потребуется обслуживание, и, соответственно, демонтаж с носителя.

А это, в свою очередь, может привести к конфликту с графиком Международной космической станции (МКС). Ранее представители НАСА заявляли, что этот график специально "разгружен" до августа, чтобы обеспечить достаточную гибкость для планирования сроков полета Starliner к МКС.

#космос #наса #boeing #starliner #cst-100
Источник: spacenews.com
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