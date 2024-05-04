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Космический корабль Boeing Starliner готовится к своему первому пилотируемому полету
Спустя годы задержек и неудач космический корабль Boeing 6 мая может наконец-то отправиться на орбиту с экипажем

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Космический корабль Starliner, созданный инженерами и конструкторами корпорации Boeing, готов к своей первой пилотируемой миссии. Об этом 3 мая заявили представители компании и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Пилотами миссии, получившей название Crew Flight Test (CFT), стали двое астронавтов-ветеранов и бывших летчиков-испытателей ВМС США: Барри «Буч» Уилмор (командир корабля) и Суни Уильямс (пилот).

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Старт миссии запланирован 6 мая в 22:34 по восточному времени (или 7 мая в 02:34 по Гринвичу) с космодрома на мысе Канаверал.

Собственно говоря, корабль уже дважды летал в космос, но предыдущие полеты были беспилотными и, скажем мягко, не слишком удачными. Впервые Starliner отправился на орбиту еще в декабре 2019 года. Тогда из-за технических неполадок он истратил почти все запасы топлива и не смог состыковаться с МКС. Позднее, при расследовании причин неудачи были выявлены ошибки в программном обеспечении корабля. Проблемы оказались настолько серьезными, что потребовалось провести еще один беспилотный полет, который сначала планировался на осень 2020 года, потом на весну-лето 2021-го, а в итоге состоялся лишь в мае 2022 года. В этот раз всё прошло, казалось бы, штатно, корабль состыковался с Международной космической станцией (МКС), доставив на ее борт около 200 килограммов оборудования и припасов. Спустя 4 дня Starliner отстыковался от станции и благополучно совершил посадку. 

Однако на этом злоключения корабля не закончились. У Starliner были выявлены серьезные проблемы с основными парашютами капсулы и наличие легковоспламеняющейся ленты в электропроводке корабля. Устранение этих проблем заняло еще 2 года.

Но теперь все проблемы, кажется, уже позади, и  Starliner полностью готов к испытательной пилотируемой миссии. Если всё пройдет успешно, то регулярные полеты начнутся в 2025 году, и, таким образом корабль сможет наконец-то присоединиться к российскому "Союзу" и Crew Dragon компании SpaceX в обслуживании МКС.

По иронии судьбы, обе компании - Boeing и SpaceX - получили коммерческие контракты от НАСА на создание пилотируемого корабля в одном и том же 2014 году. Причем Boeing профинансировали гораздо более щедро, он получил 4,2 миллиарда долларов против 2,6 миллиарда долларов у SpaceX. Однако в результате с той поры SpaceX отправила на МКС уже 12 пилотируемых миссий на МКС (включая испытательный полет в 2020 году), а Boeing лишь готовится осуществить первую попытку.

Кстати, она будет своеобразным "дебютом" не только для корабля, но и для ракеты-носителя (РН) Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Ранее  эта РН использовалась исключительно для беспилотных пусков.

На сегодняшний день у компании Boeing есть контракт с НАСА на запуск 6-ти пилотируемых миссий на Международную космическую станцию. С учетом того, что срок службы МКС неумолимо приближается к завершению и, что ее работу обеспечивают еще два пилотируемых корабля, возникают некоторые сомнения относительно дальнейших перспектив нового корабля. Да, существует несколько проектов частных космических станций, которые пока находятся в разработке, и потенциально могут быть заинтересованы в услугах Starliner. Но, во-первых, это пока лишь проекты, а, во-вторых, нет абсолютно никаких гарантий, что и в этом случае его не опередит Crew Dragon.

Но пока мы ждем результатов миссии  CFT, в ходе которой астронавты Уильямс и Уилмор постараются максимально протестировать различные режимы работы Starliner. Планируется, что они будут неоднократно брать на себя управление космическим кораблем, тестировать аварийные процедуры включения питания и связи, словом, всячески проверять Starliner, чтобы открыть ему дорогу для осуществления будущих миссий. Или, наоборот, закрыть...

#космос #наса #мкс #boeing #starliner #старлайнер
Источник: space.com
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