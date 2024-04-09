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scvitaly
SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 11 коммерческих спутников
SpaceX запускает первую специализированную миссию со средним наклоном

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7 апреля 2024 года SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 11 коммерческих спутников. На первый взгляд, абсолютно рядовая новость, ведь за последние несколько лет компания уже приучила нас к тому, что ее ракеты летают в космос с завидной регулярностью. При чем количество выводимых спутников зачастую гораздо более впечатляющее. Во время запусков спутников системы Starlink их количество до недавнего времени равнялось 60. Сейчас из-за того, что новая версия спутников "потяжелела", эти цифры заметно меньше, - от 21 до 23 аппаратов - но, тем не менее, всё же больше 11.

Да, этот полет был коммерческим, поскольку SpaceX выполняла его для сторонних заказчиков, в то время как большинство стартов компании предназначены "для внутреннего пользования", и хотя некоторые особо рьяные поклонники Илона Маска считают и запуски спутников Starlink коммерческими, но это всё же не так. Тем не менее коммерческих запусков у компании тоже немало.

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Помимо стартов в интересах военного ведомства и других государственных структур, SpaceX выполняет полеты и для "частников". В том числе и "сборные", когда одной ракетой-носителем одновременно выводится большое количество аппаратов, принадлежащих самым  разным заказчикам. Таких миссий было уже 9 и они получили название Transporter.  

Тогда чем же примечателен именно этот запуск ? Всё дело в том, ВСЕ миссии Transporter выводили аппараты на солнечно-синхронные орбиты, то есть орбиты с наклонением приблизительно 95-98 градусов. А в этот раз спутники отправились на орбиту с наклонением около 45 градусов. Очевидно именно поэтому нынешняя миссия получила название не Transporter-10, а Bandwagon-1.

Старт РН Falcon 9 из Космического центра Кеннеди 7 апреля 2024 года в рамках миссии Bandwagon-1 

Судя по всему, SpaceX решила застолбить еще одну нишу на рынке коммерческих запусков, пусть и менее емкую, чем солнечно-синхронные орбиты. Нишу, где мелкие компании, обеспечивающие услуги по выведению космических аппаратов, могли бы рассчитывать хоть что-то заработать. 

SpaceX анонсировала миссии Bandwagon несколько месяцев назад на конференции по малым спутникам. До конца этого года состоится еще две такие миссии и одна намечена на 2025-й год. 

В настоящее время орбиты со средним наклонением занимают второе место по популярности после солнечно-синхронных орбит.  Дело в том, что они лучше подходят для решения некоторых задач, поскольку обеспечивают лучшее покрытие в низких и средних широтах по сравнению с солнечно-синхронными орбитами. Так, например, компания HawkEye 360, запустившая в этой миссии сразу шесть своих спутников радиочастотной геолокации, обеспечивает мониторинг и предотвращение незаконного и нерегулируемого рыболовства в Индо-Тихоокеанском регионе. Вполне естественно, что в данном случае солнечно-синхронная орбита была бы не самым лучшим решением.

Кроме того, РН Falcon 9 вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник «Проекта 425», которому наблюдение за высокими широтами тоже не очень интересно. Остальные полезные нагрузки включают в себя поисково-спасательный спутник Acadia-4 от Capella Space, поисково-спасательный спутник QPS-SAR-7 от iQPS, спутник Fleet Centauri-6 для услуг Интернета вещей и TSAT-1A, спутник для получения изображений Земли, созданный Tata Advanced Systems.

Компания SpaceX заявила, что видит заинтересованность потенциальных клиентов в миссиях по совместному выведению спутников подобных миссиям Transporter и Bandwagon.

«Мы громко и ясно услышали от клиентов, что они хотят получить эти услуги»,

 — говорит Стефани Беднарек, вице-президент по коммерческим продажам SpaceX

Но для того, чтобы программы совместного выведения аппаратов были наиболее эффективны, клиентам следует быть готовыми вписаться в стандартные условия компании, хотя SpaceX готова предложить и дополнительные услуги в подобных миссиях.

#космос #spacex #falcon 9 #transporter #bandwagon
Источник: spacenews.com
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