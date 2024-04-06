«Роскосмос» решил заняться популяризацией космонавтики. В этом ему поможет медиахолдинг «Маер», который будет транслировать пуски «Роскосмоса» в режиме реального времени на больших уличных экранах.

Совсем скоро старты российских ракет-носителей можно будет увидеть на огромных экранах прямо на улицах крупных городов. При чем, в режиме реального времени. Всё дело в том, что корпорация «Роскосмос» и федеральный оператор имиджевой рекламы Медиахолдинг МАЕР заключили Соглашение о сотрудничестве. Это произошло в Москве 5 апреля 2024 года.

Подписание Соглашения о сотрудничестве. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и Генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор

реклама

Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов:

«соглашение позволит жителям нашей страны своими глазами видеть результаты работы тысяч сотрудников ракетно-космической отрасли»

На больших уличных диджитал-экранах и медиафасадах за важнейшими событиями в космической отрасли смогут наблюдать жители и гости таких крупных городов как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Тюмень, Самара, Нижнего Новгород, Волгоград и ряда других.

Генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор видит свою миссию в том, чтобы

«информировать широкую аудиторию о достижениях "Роскосмоса" и популяризировать профессии космической отрасли"

Стоит отметить, что именно МАЕР совместно с «Роскосмосом» вел прямую трансляцию с космодрома Байконур 5 октября 2021 года, освещая запуск космического корабля «Союз МС-19» с кинематографической миссией. Тогда в режиме реального времени за подготовкой к старту наблюдало более 6 миллионов человек.

Безусловно, популяризация космонавтики - дело важное и нужное. Сегодня очень многие люди даже и не задумываются о том, какое количество "благ цивилизации" она нам обеспечивает. А ведь это и навигация, и связь, и интернет, и прогноз погоды. Кроме того, трансляция запуска ракеты-носителя на огромном экране - это нечто качественно иное, чем та же самая трансляция, идущая на крохотном экранчике смартфона или даже на эране домашнего кинотеатра. Как говорится, "размер имеет значение" !

Но при всём, при этом, на мой взгляд, лучшей рекламой для "Роскосмоса" могла бы стать реализация по-настоящему прорывных проектов в космосе. А вот с этим, к моему большому сожалению, дела у госкорпорации пока складываются не лучшим образом.



