Специалисты Госкорпорации "Росатом" разработали ускоритель плазмы, который будет использоваться при создании прототипа плазменного ракетного двигателя повышенной мощности

Специалисты госкорпорации "Росатом" сумели разработать ускоритель, который будет использоваться при создании прототипа плазменного ракетного двигателя повышенной мощности.

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Предполагается, что средняя мощность этого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, будет достигать 300 кВт, при этом тяга составит не менее 6 Ньютонов, а удельный импульс будет не менее 100 километров в секунду.

Стоит отметить, что несмотря на, казалось бы, совсем крохотную тягу - всего 6 Ньютонов - это, на самом деле, огромный шаг вперед, поскольку ныне существующие плазменные ракетные двигатели могут похвастаться лишь куда меньшими цифрами. Как правило, их тяга не превышает 0,1-0,3 Ньютона. Если еще и учесть, что удельный импульс современных двигателей составляет 20-30 километров в секунду, то становится понятно, что заявленные характеристики нового двигателя сулят настоящий прорыв в космонавтике.

«Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной»,

— заявили в пресс-службе "Росатома".

Планируется, что прототип нового двигателя будет изготовлен уже в этом году.

Однако есть и ложка дегтя в этой бочке мёда. Всё дело в том, что такому двигателю нужно электричество. Очень много электричества. Ведь его мощность составляет 300 кВт. Но пока человечество не располагает подобными мощностями в космосе. Огромные поля солнечных батарей Международной космической станции дают лишь около 150 кВт. Единственным выходом из ситуации является выведение на орбиту ядерного реактора, работы в этом направлении идут, но пока преждевременно говорить о каких-то успехах в этой области. Так что вполне возможна ситуация, что двигатель будет создан, а источника энергии для него не окажется.