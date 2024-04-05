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Специалисты госкорпорации "Росатом" сумели разработать ускоритель, который будет использоваться при создании прототипа плазменного ракетного двигателя повышенной мощности.
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Предполагается, что средняя мощность этого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, будет достигать 300 кВт, при этом тяга составит не менее 6 Ньютонов, а удельный импульс будет не менее 100 километров в секунду.
Стоит отметить, что несмотря на, казалось бы, совсем крохотную тягу - всего 6 Ньютонов - это, на самом деле, огромный шаг вперед, поскольку ныне существующие плазменные ракетные двигатели могут похвастаться лишь куда меньшими цифрами. Как правило, их тяга не превышает 0,1-0,3 Ньютона. Если еще и учесть, что удельный импульс современных двигателей составляет 20-30 километров в секунду, то становится понятно, что заявленные характеристики нового двигателя сулят настоящий прорыв в космонавтике.
«Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной»,
— заявили в пресс-службе "Росатома".
Планируется, что прототип нового двигателя будет изготовлен уже в этом году.
Однако есть и ложка дегтя в этой бочке мёда. Всё дело в том, что такому двигателю нужно электричество. Очень много электричества. Ведь его мощность составляет 300 кВт. Но пока человечество не располагает подобными мощностями в космосе. Огромные поля солнечных батарей Международной космической станции дают лишь около 150 кВт. Единственным выходом из ситуации является выведение на орбиту ядерного реактора, работы в этом направлении идут, но пока преждевременно говорить о каких-то успехах в этой области. Так что вполне возможна ситуация, что двигатель будет создан, а источника энергии для него не окажется.