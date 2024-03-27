После шести десятилетий службы семейство ракет-носителей Delta уходит в историю

28 марта 2024 года будет подведена черта под эксплуатацией ракет-носителей (РН) семейства Delta. Символично, что финальную точку поставит запуск самой мощной ракеты этого семейства Delta IV Heavy. Старт миссии запланирован с 37-й площадки космодрома на мысе Канаверал в 13:40 по восточному времени.

реклама

В своем завершающем (16-м по счету) полете РН Delta IV Heavy запустит миссию NROL-70 в интересах Национального разведывательного управления (NRO). Космический разведывательный аппарат будет развернут на геостационарной орбите.

Таким образом будет подведена черта под более чем шестидесятилетней историей эксплуатации ракет-носителей данного семейства. Напомню, что первый пуск состоялся 13 мая 1960 года. Правда, он оказался неудачным, но уже 12 августа того же года Delta успешно вышла на орбиту. Первый полет Delta IV Heavy состоялся в 2004 году.

На смену ракетам этого семейства, а также семейства Atlas, придут носители Vulcan Centaur. Первый полет новой ракеты случился совсем недавно, в январе 2024 года.







