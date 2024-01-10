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scvitaly
НАСА откладывает миссии «Артемида-2» и «Артемида-3» почти на год
Первые с 1972 года миссии астронавтов на Луну отложены из-за проблем с тепловой защитой и готовностью оборудования

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Во вторник, 9 января, случилось то, о чем эксперты космической отрасли говорили уже, как минимум, несколько месяцев. Руководство НАСА сообщило о переносе двух следующих миссий в рамках программы «Артемида» на более поздние сроки. Задержка составит почти год.

Астронавты «Артемиды-2» осматривают свой космический корабль «Орион». Из-за проблем с космическим кораблем миссия была отложена до сентября 2025 года. Фото: НАСА.

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Так миссия «Артемида-2», которая должна была стартовать в ноябре 2024 года, теперь планируется  не ранее сентября 2025 года. Миссия «Артемида-3», по-прежнему предполагающая первую с 1972 года высадку астронавтов на Луну, перенесена на сентябрь 2026 года.

Собственно говоря, эти задержки прогнозировались уже достаточно давно. Так в ноябре 2023 года в докладе Конгрессу Счетной палаты правительства США (GAO) указывалось, что высадка на Луну, вероятно, произойдет лишь в начале 2027 года, «если разработка займет столько же времени, сколько в среднем для крупных проектов НАСА».

Среди основных причин переноса первых пилотируемых миссий программы «Артемида» называются проблемы, касающиеся теплового экрана, который защищает капсулу экипажа «Ориона», а также необходимость замены некоторого оборудования на корабле. Кроме того, пока полностью отсутствуют являющиеся ключевыми для миссии «Артемида-3» лунный посадочный модуль и скафандры.

Напомним, что спустя уже более года после завершения миссии «Артемида-1» пока так и не удалось окончательно выяснить причины повышенной эрозии теплового экрана при входе в атмосферу. И хотя, по всей видимости, безопасности экипажа ничто не угрожает, инженеры НАСА пытаются разобраться с этой проблемой.

«Мы должны синтезировать эти данные и обновить общие тепловые, механические и материальные модели этого теплового щита, чтобы убедиться, что, прежде чем мы попытаемся войти в атмосферу после второй миссии по возвращению на Луну, как это будет с «Артемидой-2», мы будем 100 процентов уверены, что мы понимаем эффективность этого теплозащитного экрана», 

— заявляет Амит Кшатрия, заместитель администратора программы «Луна-Марс»

Другой проблемой стал конструктивный недостаток в схеме, которая используется в критически важных системах жизнеобеспечения, в частности в скруббере углекислого газа. Сейчас в Космическом центре Кеннеди НАСА находятся сразу несколько модулей экипажа, и во время работы над капсулой для миссии «Артемида-3» инженеры обнаружили, что некоторые схемы были неисправны. При этом, те же самые компоненты прошли приемочные испытания перед установкой на космический корабль для миссии «Артемида-2».

«Как только мы рассмотрели обоснование потенциального использования системы, стало совершенно ясно, что использование этого оборудования неприемлемо, и мы должны его заменить. Учитывая текущую конфигурацию космического корабля, доступ к этим компонентам… нам понадобится довольно много времени, чтобы добраться до них. Каждый разъем, к которому мы прикасаемся в рамках операции по замене, должен быть проверен после того, как мы закончим, и после этого нам придется подвергнуть корабль полному функциональному тестированию», 

— сказал Кшатрия. 

Именно эта замена и стала основным фактором, определявшим новые сроки запуска миссии «Артемида-2» — сентябрь 2025 года.

Кроме того, были выявлены определенные недостатки в работе электрической системы, в частности, некоторых батарей, в ситуации, когда задействуется система экстренного прерывания полета, которая не использовалась во время миссии «Артемида-1», но будет устанавливаться во всех пилотируемых полетах.

Перечисленные выше проблемы касаются всей программы «Артемида», начиная уже со 2-й миссии. Однако, есть и более специфичные сложности, которые не становятся от этого менее значимыми. У полета «Артемида-3» есть свой собственный уникальный набор проблем. Поскольку целью миссии по-прежнему остается высадка астронавтов на поверхность Луны, ей необходимы и посадочный модуль, и лунные скафандры.

Компания SpaceX получила контракт на сумму $2,89 миллиарда на помощь в разработке своей ракеты Starship в качестве посадочного модуля для людей. Чтобы доставить спускаемый аппарат на поверхность Луны и вернуться обратно, SpaceX потребуется серия миссий по перекачке топлива для заправки танкера, который останется на орбите вокруг Земли. Затем этот танкер перенесет топливо в версию Starship с системой приземления человека (HLS), которая встретится с космическим кораблем «Орион» на орбите Луны.

Во время телеконференции во вторник Джессика Дженсен, вице-президент по работе с клиентами SpaceX, заявила, что для полной заправки топливом находящегося на орбите танкера потребуется около 10 запусков Starship. Однако, не все эксперты согласны с такой оценкой. В НАСА считают, что число запусков может приближаться к 20.

В 2023 году SpaceX уже провела два первых летных испытания своей системы Starship. Но пока не смогла вывести корабль на орбиту. Дженсен заявила, что компания будет готова к третьему полету уже в этом месяце и они ожидает одобрения Федерального управления гражданской авиации США на запуск в феврале. Одной из основных целей будет демонстрация перекачки топлива на орбите. Пока лишь внутри самого корабля Starship, из головного бака в основной.

Также будет осуществлена беспилотная испытательная посадка на Луну с использованием корабля Starship, которая теперь намечена на 2025 год.

Еще одной важной и пока нерешенной проблемой разработки миссии «Артемида-3» являются скафандры. Сообщается, что НАСА и компания Axiom Space, отвечающая за их создание, завершают предварительный анализ проекта «Артемиды-3».

На фоне этого вороха нерешенных проблем, несколько излишне оптимистичным выглядит заявление администратора НАСА Билла Нельсона:

«У меня нет опасений, что Китай высадится раньше нас. Поскольку мы приземлимся в сентябре 26 года, это будет первая посадка», 

— сказал он.

Что-то мне подсказывает, что нынешний перенос сроков программы будет отнюдь не последним ...

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#космос #spacex #nasa #наса #starship #nasa artemis #sls #орион #программа артемида
Источник: spaceflightnow.com
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