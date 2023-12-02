Отчет GAO предупреждает, что посадку «Артемиды-3» могут отложить до 2027 года из-за задержек SpaceX и Axiom

В 2017 году, в то время когда "у руля" в США находился Дональд Трамп, с большой помпой была принята новая лунная программа "Артемида", которая предполагает возвращение человечества на Луну. Я не случайно упомянул Трампа. По всей видимости, этот достаточно эксцентричный политик очень хотел бы вписать свое имя в историю космонавтики, как человека, вернувшего США на нашу небесную соседку. Исключительно по этой причине, в качестве срока высадки на Луну был обозначен 2024 год, в котором и должно было закончиться президентство господина Трампа. Естественно, при условии, что он сумел бы пройти на второй срок.

Но всё пошло совсем не так, как планировалось, как в смысле политики, так и в техническом плане. Выборы в 2020 году выиграл Джо Байден, и все попытки Трампа оспорить их результаты, тем или иным способом, привели лишь к тому, что он может быть обвинен в попытке госпереворота. Хотя поражение на выборах в 2020 году может неожиданным образом оказаться на руку Дональду Трампу. Но об этом в конце статьи.

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Что касается технического аспекта, то большинство экспертов с самого начала высказывали серьезные сомнения в возможности уложиться в обозначенные временные рамки. Так, собственно, и случилось. Первоначальный срок высадки астронавтов на Луну, который должен произойти в 2024 году в рамках миссии "Артемида-3", был отодвинут на конец 2025 года. Однако, спустя еще некоторое время стала появляться информация, что сроки могут сместиться еще больше "вправо" - на 2026 год. Стоит отметить, что официально эту информацию никто не подтверждал, хотя и не опровергал.

И вот теперь, громом среди ясного неба, прозвучал доклад Счетной палаты правительства США (GAO), в котором прямо указывается, что

"Первая пилотируемая миссия НАСА по исследованию Луны «Артемида» вряд ли произойдет раньше 2027 года".





Starship HLS на Луне в представлении художника

В отчете GAO, который был обнародован 30 ноября, говорится, что задержки как в создании лунного посадочного модуля Human Landing System (HLS), разрабатываемого SpaceX, так и новых скафандров от Axiom Space не позволят НАСА достичь своей текущей цели - высадить астронавтов на Луну в конце 2025 года в рамках миссии "Артемида-3".

Особый акцент в докладе был сделан на то, что разработка лунного посадочного корабля Starship HLS, по мнению GAO,

«сталкивается с множеством проблем, которые ограничивают этот прогресс и ставят под угрозу ее способность поддерживать миссию "Артемида-3" в 2025 году.»

К таким выводам GAO приходит, анализируя статистику временных затрат на другие крупные проекты НАСА.

«Мы обнаружили, что если разработка HLS займет в среднем столько же месяцев, сколько занимают крупные проекты НАСА, миссия "Артемида-3", скорее всего, состоится в начале 2027 года. Сложность пилотируемых космических полетов предполагает, что нереалистично ожидать, что программа HLS завершит разработку более чем на год быстрее, чем в среднем по крупным проектам НАСА, большинство из которых не являются при этом проектами пилотируемых космических полетов»,

— говорится в отчете.

Более того, работа компании SpaceX над HLS идет даже еще более медленными темпами, чем это обычно происходит. Так для достижения этапа предварительного рассмотрения проекта потребовалось более половины общего запланированного графика, в то время, как средний показатель для крупных проектов НАСА составляет лишь 35 процентов. В итоге SpaceX передвинула «несколько ключевых событий» с 2023 на 2024 год, еще более сократив оставшийся график.

Счетная палата также указывает на «незавершенный» первый комплексный испытательный полет системы Starship/Super Heavy, состоявшийся в апреле. По-прежнему остаются непройденными ключевые технические вехи - подтверждение производительности двигателя Raptor и демонстрация перекачки криогенного топлива в космосе.

Впрочем, как уже было сказано выше, посадочный модуль Starship — это не единственная причина, задержек «Артемиды-3». Разработка лунных скафандров компанией Axiom тоже пока буксует. Компания все еще находится на ранней стадии разработки костюма, предварительная проверка дизайна была запланирована на ноябрь. Однако, по состоянию на 30 ноября ни НАСА, ни Axiom не сообщили о завершении этой проверки.

В отчете GAO говорится о том, что Axiom планировала перепроектировать части костюма на основе конструкции, ранее разработанной НАСА, с тем, чтобы выполнить требования агентства об обеспечении 60-минутного аварийного жизнеобеспечения. Это может задержать общую разработку скафандра, предупреждает Счетная палата.

И теперь вернемся к тому, как проигрыш в 2020 году может оказаться выгоден Трампу. Очень просто. Потерпев поражение 3 года назад, он сохранил за собой право участвовать в президентских выборах в 2024 году. В случае своей победы на них, Трамп всё же получит шанс стать президентом, вернувшим американцев на Луну.

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Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло...