Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Счетная палата США предупреждает, что миссия «Артемида-3» может быть перенесена на 2027 год
Отчет GAO предупреждает, что посадку «Артемиды-3» могут отложить до 2027 года из-за задержек SpaceX и Axiom

реклама

В 2017 году, в то время когда "у руля" в США находился Дональд Трамп, с большой помпой была принята новая лунная программа "Артемида", которая предполагает возвращение человечества на Луну. Я не случайно упомянул Трампа. По всей видимости, этот достаточно эксцентричный политик очень хотел бы вписать свое имя в историю космонавтики, как человека, вернувшего США на нашу небесную соседку. Исключительно по этой причине, в качестве срока высадки на Луну был обозначен 2024 год, в котором и должно было закончиться президентство господина Трампа. Естественно, при условии, что он сумел бы пройти на второй срок.

Но всё пошло совсем не так, как планировалось, как в смысле политики, так и в техническом плане. Выборы в 2020 году выиграл Джо Байден, и все попытки Трампа оспорить их результаты, тем или иным способом, привели лишь к тому, что он может быть обвинен в попытке госпереворота. Хотя поражение на выборах в 2020 году может неожиданным образом оказаться на руку Дональду Трампу. Но об этом в конце статьи.

реклама

Что касается технического аспекта, то большинство экспертов с самого начала высказывали серьезные сомнения в возможности уложиться в обозначенные временные рамки. Так, собственно, и случилось. Первоначальный срок высадки астронавтов на Луну, который должен произойти в 2024 году в рамках миссии "Артемида-3", был отодвинут на конец 2025 года. Однако, спустя еще некоторое время стала появляться информация, что сроки могут сместиться еще больше "вправо" - на 2026 год. Стоит отметить, что официально эту информацию никто не подтверждал, хотя и не опровергал.

И вот теперь, громом среди ясного неба, прозвучал доклад Счетной палаты правительства США (GAO), в котором прямо указывается, что

"Первая пилотируемая миссия НАСА по исследованию Луны «Артемида» вряд ли произойдет раньше 2027 года".


Starship HLS на Луне в представлении художника

В отчете GAO, который был обнародован 30 ноября, говорится, что задержки как в создании лунного посадочного модуля Human Landing System (HLS), разрабатываемого SpaceX, так и новых скафандров от Axiom Space не позволят НАСА достичь своей текущей цели - высадить астронавтов на Луну в конце 2025 года в рамках миссии "Артемида-3".

Особый акцент в докладе был сделан на то, что разработка лунного посадочного корабля Starship HLS, по мнению GAO,

«сталкивается с множеством проблем, которые ограничивают этот прогресс и ставят под угрозу ее способность поддерживать миссию "Артемида-3" в 2025 году.» 

К таким выводам GAO приходит, анализируя статистику временных затрат на другие крупные проекты НАСА.

«Мы обнаружили, что если разработка HLS займет в среднем столько же месяцев, сколько занимают крупные проекты НАСА, миссия "Артемида-3", скорее всего, состоится в начале 2027 года. Сложность пилотируемых космических полетов предполагает, что нереалистично ожидать, что программа HLS завершит разработку более чем на год быстрее, чем в среднем по крупным проектам НАСА, большинство из которых не являются при этом проектами пилотируемых космических полетов», 

— говорится в отчете. 

Более того, работа компании SpaceX над HLS идет даже еще более медленными темпами, чем это обычно происходит. Так для достижения этапа предварительного рассмотрения проекта потребовалось более половины общего запланированного графика, в то время, как средний показатель для крупных проектов НАСА составляет лишь 35 процентов. В итоге SpaceX передвинула «несколько ключевых событий» с 2023 на 2024 год, еще более сократив оставшийся график.

Счетная палата также указывает на «незавершенный» первый комплексный испытательный полет системы Starship/Super Heavy, состоявшийся в апреле. По-прежнему остаются непройденными ключевые технические вехи - подтверждение производительности двигателя Raptor и демонстрация перекачки криогенного топлива в космосе.

Впрочем, как уже было сказано выше, посадочный модуль Starship — это не единственная причина, задержек «Артемиды-3». Разработка лунных скафандров компанией Axiom тоже пока буксует. Компания все еще находится на ранней стадии разработки костюма, предварительная проверка дизайна была запланирована на ноябрь. Однако, по состоянию на 30 ноября ни НАСА, ни Axiom не сообщили о завершении этой проверки.

В отчете GAO говорится о том, что Axiom планировала перепроектировать части костюма на основе конструкции, ранее разработанной НАСА, с тем, чтобы выполнить требования агентства об обеспечении 60-минутного аварийного жизнеобеспечения. Это может задержать общую разработку скафандра, предупреждает Счетная палата.

И теперь вернемся к тому, как проигрыш в 2020 году может оказаться выгоден Трампу. Очень просто. Потерпев поражение 3 года назад, он сохранил за собой право участвовать в президентских выборах в 2024 году. В случае своей победы на них, Трамп всё же получит шанс стать президентом, вернувшим американцев на Луну.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло...

#nasa #наса #луна #starship #artemis #артемида #артемида-3 #насадка для автоматической подачи саморезов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спустя более чем 50 лет NASA готовится снова высадиться на луну
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
7
Казахстан не будет покупать французские истребители, отдав предпочтение российским Су-30СМ
4
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
3
В Китае создают подводный дата-центр
1
Компьютер Raspberry Pi 1 работает 6 лет без перезагрузки
3
Страны Восточной Европы отмечают большую потерю конкурентоспособности промышленности
2
Илона Маска обвинили в уничтожении ионосферы Земли – ракета Falcon 9 прожигает атмосферные пустоты
+
В ВМФ заинтересовались погружающимся патрульным кораблём Страж
2
Спустя более чем 50 лет NASA готовится снова высадиться на луну
14
В России растет потребление алюминия, что положительно сказывается на экономике и промышленности
+
Samsung и Google готовы представить аудиотехнологию, превосходящую Dolby Atmos
3
Forbes: Россия производит 300 тысяч FPV-дронов в месяц, или в 6 раз больше, чем Украина
5
Глава NVIDIA: искусственному интеллекту потребуется до пяти лет, чтобы приблизиться к человеческому разуму
8
Илон Маск утверждает, что погибшие в экспериментах Neuralink обезьяны всё равно были обречены из-за болезни
+
Учения по преодолению водной преграды среди танкистов ВСУ окончились утоплением БМП-1
2
Камера vivo X100 Pro позволяет рассмотреть поверхность Солнца
2
Илон Маск послал отвернувшихся от X рекламодателей куда подальше
+
Чтобы проехать 750 км, пикапу Tesla Cybertruck потребуется дополнительная батарея
1
Смартфон OnePlus 12 побил все рекорды в тесте AnTuTu
1
Против Украины стали использоваться новые Герани с GSM-модемами и ручным управлением
1

Популярные статьи

Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
54
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
22
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
3
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
9
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
31
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
18
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
8
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
1
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5

Сейчас обсуждают

Иван Ржевский
00:53
Изъяты товары на 2,6 бакса. Для али эт подарок.
На Тайване за сутки изъяли 3037 поддельных кабелей HDMI и других продуктов
Rn In
00:49
Это ещё раз доказывает, что потенциал у современных технологий есть с запасом, а "монополисты" в области графпроцов делают все из г...на и палок ради сверхприбыли.
Сочетание DLSS FG и FSR 3 повышает FPS в играх на 300% — для этого потребуются две видеокарты
Fetaminaza
00:48
главная херня в том что эта вся история с сво потребляет неепическое количество денег 200000 р зп 300000 мобилизованных итого 60 млрд руб в месяц только зп мобиков не будем включать еще огромное к...
Лавров: Россия не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Fetaminaza
00:47
главная херня в том что эта вся история с сво потребляет неепическое количество денег 200000 р зп 300000 мобилизованных итого 60 млрд руб в месяц только зп мобиков не будем включать еще огромное к...
Журналист Сеймур Херш: Москва и Киев ведут тайные мирные переговоры по линии Герасимова и Залужного
Rn In
00:46
Это слабо тянет даже на попытку пиарить. 2 карты тебе обойдутся намного дороже по питанию, чем каждая по отдельности. Не каждый себе может позволить 1 нормальную видяху, а тут ещё счёт за ээ в 2-3 кос...
Сочетание DLSS FG и FSR 3 повышает FPS в играх на 300% — для этого потребуются две видеокарты
Denis Lykov
00:40
Всё описано, вопросов нет! Лучше и не опишешь, хоть опять бери g6900, который продал за 2,4К₽ год назад ... 🉑️6️⃣9️⃣🅾️🅾️ 🆚️ ℹ️5️⃣▪️1️⃣3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣
Продолжение тестирования Celeron g6900 + GTX 1660 - теперь только игры
Апшеронский скакел
00:25
Скакуасия больше не любимая жена
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
Серафима Кузнецова
00:19
Фантазёр Ты меня называла
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
wld
00:18
Эпический попорук.
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Апшеронский скакел
00:18
А чимбал даже драйвер поставить не может
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем