Спустя год после завершения миссии Artemis 1 НАСА продолжает изучать характеристики теплозащитного экрана на космическом корабле Orion, и на завершение этого обзора может потребоваться еще несколько месяцев.

Ровно год назад, 16 ноября 2022 года из Космического центра Кеннеди в рамках миссии "Artemis 1" стартовала сверхтяжелая ракета-носитель SLS с беспилотным кораблем «Орион». Этот пуск стал первым в одноименной программе, предусматривающей возвращение человека на Луну. После 25 дней полета корабль благополучно вернулся на Землю, успешно приводнившись в Тихом океане.

Однако позже, при более детальном изучении результатов миссии выяснилось, что при торможении в атмосфере Земли эрозия материала теплозащитного экрана, оказалась сильнее, чем ожидалось. Специалисты НАСА особо подчеркнули, что это никак не угрожало космическому кораблю, поскольку теплозащитный экран всё еще имел “значительный запас” абляционного материала, известного как Avcoat. Тем не менее, этот факт стал отправной точкой для проведения тщательного исследования причин.

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Технические специалисты осматривают тепловой экран капсулы «Орион» после миссии «Артемида-1». Фото: НАСА/Скип Уильямс.

По всей видимости, расследование инцидента идет медленнее, чем предполагалось изначально, потому что спустя почти год после ее завершения НАСА продолжает изучать характеристики теплозащитного экрана на космическом корабле Orion, и на завершение этого обзора может потребоваться еще несколько месяцев.





Джим Фри, заместитель администратора НАСА по разработке исследовательских систем, заявил 17 ноября, что сроки осуществления следующей миссии "Artemis 2" пока остаются прежними (то есть конец 2024 года), но

"НАСА не будет продолжать, пока не будет уверено, что разобралось в проблеме и внесло какие-либо изменения"

Позже, Лакиша Хокинс, помощник заместителя администратора программы НАСА “Луна -Марс”, заявила, что НАСА ожидает получить "предварительное решение о первопричине" эрозии теплозащитного экрана в конце следующей весны.

“Мы хотим убедиться, что всех нас устраивает то, где инженеры находятся с выяснением первопричины, прежде чем начнем говорить об обосновании [следующего] полета”.

Она сказала, что специалисты изучают некоторые факторы, которые могли привести к потере материала Avcoat во время повторного входа в атмосферу. Это включало в себя “пропущенную” траекторию возвращения, выполненную "Orion", и свойства материала Avcoat. Наземные испытания, по ее словам, позволили имитировать условия, наблюдаемые на теплозащитном экране при входе в атмосферу.

Сейчас НАСА и его подрядчики продолжают отрабатывать различные элементы миссии "Артемида-2", включая корабль "Орион", чтобы обеспечить запуск миссии в конце 2024 года.

“Мы все еще продвигаемся вперед с аппаратным обеспечением, потому что не видим причин останавливаться прямо сейчас. Если мы найдем причину остановиться, мы остановимся,”

- сказал Фри.

Он подчеркнул

“Мы не собираемся летать, пока не будем готовы к полету, пока не поймем все с "Artemis 1”

Он не уточнил, как может повлиять на график старта "Artemis 2" необходимость модификации или замены теплозащитного экрана корабля "Orion". Считается, что другие элементы миссии, включая ракету Space Launch System и наземные системы, идут по плану, и, в частности, SLS имеет “большой запас” в своем графике.

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