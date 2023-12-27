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scvitaly
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
Легендарная возвращаемая ступень В1058 ракеты получила критические повреждения при транспортировке на космодром

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Компания SpaceX получила неприятный "подарок" на Новый год: легендарная ступень B1058 ракеты-носителя (РН) Falcon 9, совсем недавно совершившая свой рекордный 19-й полет, оказалась практически безвозвратно уничтоженной. Причем случилось это прискорбное событие отнюдь не во время космического полета, как можно было бы ожидать. Беда подстерегла рекордсменку уже после благополучной посадки на баржу после миссии Starlink-6.32, состоявшейся 23 декабря 2023 года.

Рано утром 26 декабря при возвращении в порт космодрома Канаверал ступень В1058 опрокинулась на платформе из-за сильного ветра и волн, верхняя ее часть отломилась и утонула. 

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Ступень В1058 после падения на палубу баржи

По всей видимости, кроме сильного волнения, опрокидывание ускорителя произошло также из-за неравномерной нагрузки на его опоры, случившейся при посадке. Подобное уже случалось два года назад при полете ступени В1069, и поэтому компания SpaceX разработала самовыравнивающиеся опоры, которые сразу же выравнивают нагрузку на себя при посадке. Однако на свою беду В1058 не была оборудована новым механизмом. Не помогли ни удерживающие цепи, ни специальный робот Октаграббер.  

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Сильный ветер и волнение на море усугубили проблему. Ускоритель раскачивался и скользил по палубе, что, по всей видимости, и привело к фатальному исходу. Следует отметить, что это второй случай потери ступени SpaceX во время транспортировки, в 2019 году при аналогичных обстоятельствах был потерян единственный возвращённый на данный момент центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy. С тех пор компания успешно доставляла в порт ступени своих ракет более 150 раз.

#космос #spacex #falcon 9 #spacex falcon 9 #b1058 #возвращаемая ступень
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