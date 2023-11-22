Боевые действия, идущие сейчас на Ближнем Востоке и в Украине, неожиданным образом оказывают влияние на воздушные перевозки вдали от полей сражений. Дело в том, что из-за применения сторонами конфликтов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самолеты теряют спутниковые сигналы, отклоняются от маршрута, а пилоты получают ложные отчеты о местоположении или неточные предупреждения о том, что они летят близко к земле. При чем в данном случае, речь идет о гражданских бортах, находящихся на довольно значительном удалении от зон конфликта.

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Количество радиочастотных помех, призванных нарушить спутниковые сигналы, используемые ракетами, беспилотниками и другими вооружениями, резко возросло после начала конфликта на Украине и стало еще более значительным после начала этой осенью событий на Ближнем Востоке.

РЭБ может включать в себя как обычное глушение спутниковых сигналов, так и их подделку — имитацию реальных спутниковых сигналов с целью обмануть получателей вводящей в заблуждение информацией. По данным Opsgroup, организации, которая отслеживает изменения и риски в авиационной отрасли, бортовые системы авиалайнеров оказались в значительной степени неспособными обнаружить подделку GPS и исправить ее. Один самолет Embraer, направлявшийся в Дубай, в сентябре едва не вошел в воздушное пространство Ирана, прежде чем пилоты поняли, что самолет следует за ложным сигналом.

«Мы поняли, что есть проблема, только потому, что автопилот начал поворачивать влево и вправо, поэтому было очевидно, что что-то не так»,

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— сообщили Оперативной группе члены экипажа.

В принципе, самолеты могут безопасно летать и без спутниковых сигналов. Крупные коммерческие авиалайнеры имеют, как минимум, шесть альтернативных навигационных систем. Но проблемы авиации могут стать предвестником далеко идущих проблем в экономике и безопасности по мере распространения оружия радиоэлектронной борьбы. Финансовые рынки, телекоммуникационные компании, поставщики электроэнергии, радиовещательные компании и другие отрасли по всему миру полагаются на спутниковые сигналы для определения точного времени. В одном исследовании, проведенном в Великобритании, говорится, что пятидневное нарушение спутниковых сигналов может стоить стране 6,3 миллиарда долларов.

Еще совсем недавно многие эксперты считали спуфинговые атаки слишком сложными и дорогостоящими для всех, кроме высококвалифицированных экспертов. Однако, цены быстро упали. Сегодня энтузиаст-любитель, имея несколько сотен долларов и инструкции из Интернета, может подделать спутниковые сигналы.

«Что изменилось за последние пару лет, так это то, что подделка перешла от теории в исследовательских статьях и в лабораториях к реальным событиям в мире»,

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— говорит профессор Хамфрис.

Эксперты впервые заметили риск помех в 2012 году, когда в международном аэропорту Ньюарк Либерти вышел из строя наземный усилитель сигнала. Источником проблемы, как выяснилось, был обычный водитель, который припарковал свой грузовик Ford, выданный компанией, недалеко от аэропорта и использовал глушитель GPS, чтобы скрыть свое местонахождение от работодателя. С тех пор водители грузовиков, которые хотят работать дольше, чем разрешено, игроки в Pokémon Go, которые хотят обмануть программу, и даже угонщики, которые хотят отключить навигационную систему автомобиля, используют небольшие, недорогие глушители, которые создают непреднамеренные сбои.

То, что под силу обычным частникам, тем более возможно для государств. Россия и Украина активно используют средства РЭБ, чтобы сбить с толку дроны противника и его высокоточное оружие. При чем эти средства настолько мощны, что по данным Евроконтроля - главного диспетчера управления воздушным движением в Европе - помехи от них ощущаются на расстоянии более 300 километров от полей сражений.

Районы, где наблюдается их воздействие, включают небо над Черным морем от Турции до Азербайджана; Средиземное море, от Кипра до Ливии; Балтийское море возле Польши и Латвии; и арктические регионы вблизи Финляндии и Норвегии. Рост интенсивности и сложности таких радиопомех поразил специалистов. Airbus заявила, что в прошлом году зафиксировала около 50 000 случаев помех на своих самолетах, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее.

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Спуфинговые атаки выявили фундаментальный недостаток в конструкции авиационной электроники, который основан на идее о том, что сигналам GPS можно доверять и их не нужно перепроверять.Эта вера возникла десятилетия назад. После того, как в 1983 году самолет Korean Air Lines случайно или преднамеренно вошел в советское воздушное пространство и был сбит. После этого инцидента Соединенные Штаты разрешили использование GPS в гражданских целях. Мир быстро стал зависимым от них. Правительство США называет их «невидимой полезностью». Смартфоны, автомобили, фондовые биржи, центры обработки данных и бесчисленное множество отраслей полагаются на них в плане времени, навигации или того и другого одновременно. Подобные системы существуют по всему миру, такие как Galileo в Европе, Глонасс в России и Beidou в Китае.

Opsgroup заявила, что последние события должны побудить производителей пересмотреть практику интеграции спутниковых сигналов в авиационную электронику, без дополнительной защиты, которая могла бы идентифицировать ложные сигналы.

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