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Астероиды - "убийцы планет" прячутся в ярком свете Солнца - cможем ли мы их вовремя заметить

Новое поколение космических телескопов может стать нашей лучшей защитой от потенциальной катастрофы
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В ярком свете Солнца неизвестное количество околоземных астероидов движутся по невидимым орбитам. Новое поколение космических телескопов может стать нашей лучшей защитой от потенциальной катастрофы.

Астероид размером более 50 метров в поперечнике способен пробить атмосферу Земли и врезаться в Землю. Изображение: Николас Фордером Live Science

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Утром 15 февраля 2013 года метеор размером примерно 15-20 метров прилетел со стороны восходящего солнца и взорвался огненным шаром над городом Челябинск. На короткое время затмивший само Солнце, метеор взорвался с энергией, в 30 раз большей, чем бомба, уничтожившая Хиросиму. Взрыв, произошедший на высоте около 22 километров, выбил окна более чем в 7000 зданий и ранил более 1600 человек. К счастью, обошлось без смертельных случаев.

Челябинский метеорит считается крупнейшим естественным космическим объектом, вошедшим в атмосферу Земли за последние 100 лет. И тем более удивительным и настораживающим является тот факт, что ни одна обсерватория на Земле не смогла его заблаговременно обнаружить. "Подкравшись" со стороны Солнца, каменная глыба оставалась незамеченной до тех пор, пока не стало слишком поздно.

На наше счастье, подобные визиты случаются достаточно редко. По оценкам Европейского космического агентства (ЕКА) , камни размером с Челябинский метеорит — около 20 метров в поперечнике — врываются в атмосферу Земли раз в 50–100 лет. Более крупные астероиды падают еще реже. На сегодняшний день астрономы вычислили орбиты более  33 000  околоземных астероидов и заявляют, что ни один из них не несет опасности столкновения с нашей планетой, по крайней мере, в текущем столетии.

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Казалось бы, можно облегченно выдохнуть. Столкновение с астероидом лично нам не грозит, а наши потомки, наверняка сумеют что-то придумать. Увы, всё не так безоблачно ! Да, действительно, астероиды, орбиты которых мы уже знаем, пока не угрожают Земле. Но существуют многие тысячи астероидов, в том числе некоторые достаточно большие, движущиеся по неизвестным нам траекториям.

Это суровая реальность, которая мотивирует астрономов найти как можно больше таких "скрытых" астероидов в нашей солнечной системе. Как только мы узнаем о них, опасные астероиды можно будет либо отслеживать и при необходимости отклонять, либо, если все остальное не поможет, хотя бы предупредить население об опасности, чтобы избежать массовых жертв.

В зависимости от параметров орбиты все околоземные астероиды относят к одной из четырёх групп: амуры, аполлоны, атоны и атиры. Амуры и атиры абсолютно безопасны для землян, поскольку их орбиты не пересекаются с орбитой Земли. Несколько сложнее дело обстоит с аполлонами. Они периодически пересекают орбиту Земли, но делают это с внешней стороны. Благодаря этой особенности, шансы заблаговременно обнаружить такой астероид очень высоки. Самые "коварные", в этом смысле, астероиды группы атонов. Они тоже пересекают орбиту Земли, но делают это с внутренней стороны, приближаясь к нам со стороны Солнце, что очень сильно затрудняет их своевременное обнаружение.

«Астероиды Атона являются наиболее опасными, потому что они едва пересекают орбиту Земли в самой удаленной точке. В каком-то смысле вы никогда не увидите их приближения, потому что они никогда не находятся в темноте ночного неба,» 

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—  говорит Скотт Шеппард, научный сотрудник Института науки Карнеги. 

Как и в случае с отсальными астероидами, большинство этих скрытых космических камней, скорее всего, достаточно малы, поэтому полностью сгорят в атмосфере Земли при встрече. Но, по оценкам экспертов, существует также множество неоткрытых астероидов диаметром более 140 метров, то есть достаточно больших, чтобы пережить падение через атмосферу, и способных нанести катастрофический локальный ущерб при столкновении с нашей планетой. Астероиды с таким разрушительным потенциалом иногда называют «убийцами городов».

«Мы полагаем, что нашли примерно 40% таких астероидов диаметром 140 метров»,

— заявляет Эми Мейнцер, профессор планетологии в Университете Аризоны и главный исследователь двух миссий НАСА по охоте за астероидами.

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По  оценкам НАСА, осталось найти около 14 000.


Насколько распространены удары астероидов? Это зависит от их размера.(Изображение: Джон Страйк)

В солнечном свете нас также могут ожидать еще гораздо более крупные объекты. По словам Шеппарда, несколько астероидов-убийц планет, диаметр которых превышает 1 километр, и которые способны поднять достаточно пыли, чтобы спровоцировать глобальное вымирание человечества, хотя и являются исключительно редкими, всё же могут скрываться в солнечном свете, как бы парадоксально это ни звучало.

В 2022 году Шеппард и его коллеги  обнаружили одну такую планету-убийцу,  скрытую за Солнцем, которую они описали в статье в  The Astronomical Journal . Исследователи охотились за астероидами вблизи Венеры, используя время нескольких больших телескопов для сканирования горизонта в течение пяти-10 минут каждую ночь в сумерках, когда они обнаружили 2022 AP7 — чудовище шириной в милю (1,5 км) с пятилетним периодом обращения вокруг Солнца, движущееся по орбите, которая делает гигантскую космическую скалу почти всегда невидимой для земных телескопов.

«Когда этот астероид находится в ночном небе, он находится в самой дальней точке от Солнца и очень тусклый. Единственный случай, когда он немного яркий, это когда он находится внутри орбиты Земли, рядом с Солнцем,» 

— говорит Шеппард. 

В настоящее время 2022 AP7 пересекает орбиту Земли только тогда, когда наша планета и астероид находятся на противоположных сторонах от Солнца, что делает его безопасным. Однако этот разрыв будет постепенно сокращаться в течение тысяч лет, приближая два объекта все ближе и ближе к потенциально катастрофическому столкновению. И, скорее всего, этот астероид не единственный.

«Благодаря нашему исследованию на данный момент мы обнаружили, что определенно есть еще несколько астероидов группы атона размером в километр»,

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 - добавляет Шеппард.

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космос астероид астероидная опасность челябинский метеорит
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