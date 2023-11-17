Нарушителям грозит штраф до €60 тысяч и конфискация товара

Вполне возможно, что в совсем недалеком будущем, мясо будет выращиваться не на фермах, как мы привыкли, а в лабораторной "пробирке". Для производства искусственного мяса у животных забираются стволовые клетки, которые затем помещают в специальную жидкость, содержащую жиры, аминокислоты, витамины, минералы и сахара. Там они активно делятся и перерастают в мышечную ткань. При этом ни одно животное не приходится умерщвлять. Именно поэтому, технологию весьма активно поддерживают защитники прав животных во всем мире.

А Вы отличите, настоящее это мясо или из "пробирки" ?

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Искусственно выращенное мясо сейчас считается потенциальной альтернативой стандартному промышленному сельскому хозяйству. И, если до недавнего времени, цены на него во много раз превышали стоимость обычного продукта, то теперь ситуация меняется.

Сейчас дело за политиками. Дело в том, что необходимо получить их одобрение, для выхода нового продукта на рынок. И процесс постепенно пошел. Так, например, в Сингапуре разрешены продажа и потребление лабораторного мяса. В США с лета 2023 года также разрешена продажа выращенного в лаборатории мяса, но пока только в ресторанах. В 2022 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) провело свои исследования и установило, что такое мясо «так же безопасно, как и сопоставимые продукты, произведенные другими методами».

Однако, далеко не везде новый продукт встречают с распростертыми объятиями. Дискуссия о синтетическом мясе недавно достигла апогея в Италии. В итоге правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони запретило производство и продажу лабораторного мяса, невзирая на протесты оппозиции. Палата депутатов Рима приняла соответствующий законопроект, уже одобренный Сенатом.

«Для нас речь идет о защите наших традиций, нашей продукции и, прежде всего, здоровья итальянцев»,

— заявляет политик Давиде Бергамини.

По данным информационного агентства Ansa, Италия стала первой страной в Европе, принявшей подобное ограничение. Согласно закону, нарушения должны наказываться штрафом до €60 тысяч и конфискацией товаров.

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Подобное ограничение потенциально может нарушить международное право и европейские правила, что может привести к конфликту с Комиссией ЕС.