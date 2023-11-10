Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Virgin Galactic прекратит суборбитальные полеты Unity к середине 2024 года
Компания уволит часть персонала, сократит частоту полетов своего нынешнего суборбитального аппарата и полностью прекратит их к середине 2024 года, поскольку концентрирует ресурсы на аппаратах следующего поколения.

реклама

Буквально пару дней назад появилась неожиданная новость о том, что Virgin Galactic уменьшает штат сотрудников и сокращает расходы. По горячим следам я опубликовал статью на эту тему, но, честно говоря, многое для меня оставалось непонятным.

Как же так ? Почему вдруг ? Только-только начали коммерческие суборбитальные полеты. Причем, неплохо начали. За полгода сделали 5 рейсов. И ценник за полет не "космический", а вполне себе приемлемый. Всего 450 тысяч долларов, что более чем в 100 раз дешевле орбитального полета. И, вроде бы, очередь из желающих заплатить тоже имеется. Но при этом компания почему-то отказывается от достройки второго корабля. Так в чем же дело ?

реклама


Суборбитальный космический самолет SpaceShipTwo компании Virgin Galactic, VSS Unity, во время испытательного полета Unity 25 25 мая. Фото: Virgin Galactic

Всё разъяснилось после публикации 8 ноября финансовых результатов компании. Virgin Galactic сообщила, что в третьем квартале доход от космических полетов составил 1,7 миллиона долларов, прогноз на четвертый квартал - 3 миллиона. Чистый убыток в третьем квартале составил $105 млн.

Сопоставьте цифры: 1,7 и 105. На этом фоне абсолютно понятным становится решение уменьшить частоту полетов корабля VSS Unity. Если раньше он летал с периодичностью один раз в месяц, то, начиная со следующей миссии Galactic 06 в январе, произойдет переход на ежеквартальную частоту. То есть Galactic 07 последует в начале второго квартала. А Galactic 08 может состояться примерно в середине года. А может и не состояться. Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, заявил, что компания еще не решила, запускать ли эту миссию, прежде чем переместить персонал и другие ресурсы для работы над проектом корабля нового поколения Delta.

«Общие затраты на поддержку рейсов Unity превосходят относительно скромные ежемесячные доходы»,

- сказал он.

Теперь будущее компании связывают с кораблем "нового поколения" Delta, который еще только предстоит разработать. Но денег на это, судя по всему нет. И занять где-то тоже непросто. Не зря ведь Майкл Колглейзер жалуется на «неопределенность» на рынках, вызванную высокими процентными ставками и геополитическими событиями. Эта неопределенность, по его словам, «делает краткосрочный доступ к капиталу гораздо менее благоприятным». Чтобы как-то выйти из этой ситуации Virgin Galactic объявила 7 ноября, что будет увольнять персонал и сокращать другие расходы, чтобы сосредоточить ресурсы на классе Delta. Компания сократит 185 рабочих мест, что составляет около 18 процентов сотрудников.

Что касается оставшихся рейсов корабля VSS Unity, то Virgin Galactic решила сосредоточиться на "возможностях получения более высоких доходов". Этого планируют добиться за счет заключения контрактов на проведение научных исследований во время полетов, которые приносят больше дохода на одно место, чем частные астронавты. Или попросту "задрать цену" для любителей экстрима. Майкл Колглейзер, заявил что некоторые места могут быть проданы и частным астронавтам, при условии, что они готовы заплатить «премиальную цену» порядка 1 миллиона долларов за место. Для сравнения, нынешняя цена составляет 450 000 долларов.

Кроме увольнений и других меры по сокращению расходов, предусмотрена также продажа акций компании. Всё это в совокупности должно дать Virgin Galactic достаточно средств для завершения разработки первых двух самолетов Delta и начала коммерческих полетов в 2026 году.

Ожидается, что Delta сможет делать два раза в неделю, в отличие от ежемесячных рейсов Unity. Кроме того, корабль будет брать на борт шесть клиентов по сравнению с четырьмя на Unity. Таким образом, каждый самолет Delta сможет приносить в 12 раз больше дохода в месяц, чем Unity, полагают в компании. По словам руководителей, это ключевой момент, позволяющий компании достичь положительного денежного потока в 2026 году за счет увеличения доходов от рейсов Delta и сокращения расходов после завершения разработки транспортных средств.

Откровенно говоря, выкладки достаточно спорные.  Да, доход безусловно возрастет, при условии, что Virgin Galactic удастся найти достаточное количество клиентов. Но при этом неизбежно вырастут и эксплуатационные расходы. И, вполне возможно, что увеличение частоты рейсов, приведет лишь к росту убытков компании, как это сейчас происходит с Unity. Еще раз повторю утверждение исполнительного директора Virgin Galactic

«Общие затраты на поддержку рейсов Unity превосходят относительно скромные ежемесячные доходы».

Есть ли гарантия, что подобная ситуация не повторится с кораблем Delta ?


рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#космос #unity #virgin galactic #суборбитальный полет
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
ЕС завершает заключение контракта с SpaceX на запуски Galileo
Cities: Skylines 2 сильно тормозит, потому что движок рендерит предметы, которые мы даже не видим
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
3
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
2
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
2
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
2
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
2
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
1
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
2
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
5
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
+
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
13
Lumafield пропустила через томограф оригинальный и поддельные AirPods Pro и показала их отличия
2
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
+
В Google Maps появиться встроенный чатбот, который поможет лучше ориентироваться на местности
+
Платформа Authentick получила инвестиции на сумму $4 млн
+
Samsung прекратила поддержку своего первого складного смартфона
+

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
1
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
12
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
История одного НЕ корпуса
57
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
15
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
15
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
10:19
А нафига? Игруха совершенно нетребовательна, на RX580 идёт нормально.
AMD FSR 2.2 наконец-то появился в Baldur's Gate 3
Артём Потапов
10:19
Я то думал что это только у меня шляпа с HDR, а это оказалось недороботка.
В NVIDIA GeForce Experience 3.27 исправили HDR режим Shadowplay, добавили поддержку ноутбучных RTX40
glavhyilo
10:18
щас в авдеевке котёл будет и его начнут топтать люто.
Зеленский обвинил запад в своих неудачах и заявил о продолжении контрнаступления
Orakul
10:17
"Три способа не потерять SD-карту раньше времени" Добавил-бы четвёртый - старайтесь при использовании карты заполнять её объём равномерно и полностью. Т.к. в отличии от SSD, где контроллер по мере воз...
Как увеличить срок службы SD-карты без потери данных
Чaтo-Б0t
10:15
Поставки окопного мяса вна Некроине продолжают сбоить: Житомир — прохожий избил военкома. "...На кадрах видно, як кілька співробітників ТЦК намагалися затримати хлопця..." https://t.me/kyiv_povestka...
Зеленский обвинил запад в своих неудачах и заявил о продолжении контрнаступления
Михаил Лукиных
10:06
Бесплатно теперь не кормят.Китаец наивно полагает,что он стоит на равных с белыми человеками?
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
Михаил Лукиных
10:00
Он был нормальным руководителем,который умел договариваться,при нем у СССР были нормальные отношения с Западом
10 ноября 1982 года день смерти лидера Советского Союза Леонида Брежнева
xxToaDxx
09:55
На сбере взял ноут на 5800h 16 ОЗУ и 1тб SSD от Asus за 75к и бонусами вернулось 35к, в итоге за сорокет норм агрегат для офисных задач.
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
valderm
09:55
этот день стал началом конца СССР
10 ноября 1982 года день смерти лидера Советского Союза Леонида Брежнева
Морозов А
09:48
Новость из разряда "разбомбим Киев за три дня корейскими ракетами". Смешно
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем