Компания уволит часть персонала, сократит частоту полетов своего нынешнего суборбитального аппарата и полностью прекратит их к середине 2024 года, поскольку концентрирует ресурсы на аппаратах следующего поколения.

Буквально пару дней назад появилась неожиданная новость о том, что Virgin Galactic уменьшает штат сотрудников и сокращает расходы. По горячим следам я опубликовал статью на эту тему, но, честно говоря, многое для меня оставалось непонятным.

Как же так ? Почему вдруг ? Только-только начали коммерческие суборбитальные полеты. Причем, неплохо начали. За полгода сделали 5 рейсов. И ценник за полет не "космический", а вполне себе приемлемый. Всего 450 тысяч долларов, что более чем в 100 раз дешевле орбитального полета. И, вроде бы, очередь из желающих заплатить тоже имеется. Но при этом компания почему-то отказывается от достройки второго корабля. Так в чем же дело ?

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Суборбитальный космический самолет SpaceShipTwo компании Virgin Galactic, VSS Unity, во время испытательного полета Unity 25 25 мая. Фото: Virgin Galactic

Всё разъяснилось после публикации 8 ноября финансовых результатов компании. Virgin Galactic сообщила, что в третьем квартале доход от космических полетов составил 1,7 миллиона долларов, прогноз на четвертый квартал - 3 миллиона. Чистый убыток в третьем квартале составил $105 млн.

Сопоставьте цифры: 1,7 и 105. На этом фоне абсолютно понятным становится решение уменьшить частоту полетов корабля VSS Unity. Если раньше он летал с периодичностью один раз в месяц, то, начиная со следующей миссии Galactic 06 в январе, произойдет переход на ежеквартальную частоту. То есть Galactic 07 последует в начале второго квартала. А Galactic 08 может состояться примерно в середине года. А может и не состояться. Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, заявил, что компания еще не решила, запускать ли эту миссию, прежде чем переместить персонал и другие ресурсы для работы над проектом корабля нового поколения Delta.

«Общие затраты на поддержку рейсов Unity превосходят относительно скромные ежемесячные доходы»,

- сказал он.

Теперь будущее компании связывают с кораблем "нового поколения" Delta, который еще только предстоит разработать. Но денег на это, судя по всему нет. И занять где-то тоже непросто. Не зря ведь Майкл Колглейзер жалуется на «неопределенность» на рынках, вызванную высокими процентными ставками и геополитическими событиями. Эта неопределенность, по его словам, «делает краткосрочный доступ к капиталу гораздо менее благоприятным». Чтобы как-то выйти из этой ситуации Virgin Galactic объявила 7 ноября, что будет увольнять персонал и сокращать другие расходы, чтобы сосредоточить ресурсы на классе Delta. Компания сократит 185 рабочих мест, что составляет около 18 процентов сотрудников.

Что касается оставшихся рейсов корабля VSS Unity, то Virgin Galactic решила сосредоточиться на "возможностях получения более высоких доходов". Этого планируют добиться за счет заключения контрактов на проведение научных исследований во время полетов, которые приносят больше дохода на одно место, чем частные астронавты. Или попросту "задрать цену" для любителей экстрима. Майкл Колглейзер, заявил что некоторые места могут быть проданы и частным астронавтам, при условии, что они готовы заплатить «премиальную цену» порядка 1 миллиона долларов за место. Для сравнения, нынешняя цена составляет 450 000 долларов.

Кроме увольнений и других меры по сокращению расходов, предусмотрена также продажа акций компании. Всё это в совокупности должно дать Virgin Galactic достаточно средств для завершения разработки первых двух самолетов Delta и начала коммерческих полетов в 2026 году.

Ожидается, что Delta сможет делать два раза в неделю, в отличие от ежемесячных рейсов Unity. Кроме того, корабль будет брать на борт шесть клиентов по сравнению с четырьмя на Unity. Таким образом, каждый самолет Delta сможет приносить в 12 раз больше дохода в месяц, чем Unity, полагают в компании. По словам руководителей, это ключевой момент, позволяющий компании достичь положительного денежного потока в 2026 году за счет увеличения доходов от рейсов Delta и сокращения расходов после завершения разработки транспортных средств.

Откровенно говоря, выкладки достаточно спорные. Да, доход безусловно возрастет, при условии, что Virgin Galactic удастся найти достаточное количество клиентов. Но при этом неизбежно вырастут и эксплуатационные расходы. И, вполне возможно, что увеличение частоты рейсов, приведет лишь к росту убытков компании, как это сейчас происходит с Unity. Еще раз повторю утверждение исполнительного директора Virgin Galactic

«Общие затраты на поддержку рейсов Unity превосходят относительно скромные ежемесячные доходы».

Есть ли гарантия, что подобная ситуация не повторится с кораблем Delta ?





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