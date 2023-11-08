Компания объясняет это необходимостью "стратегического перераспределения ресурсов компании"

Компания Virgin Galactic, специализирующаяся на туристических суборбитальных космических полётах, совсем недавно выполнила пятый коммерческий полет Galactic 05. Своей очереди на полет по уже оплаченным билетам дожидаются около 600 будущих пассажиров. Казалось бы, компания нашла свою золотую жилу.

Посадка VSS Unity компании Virgin Galactic. Фото: Космодром Америка

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И вдруг, как гром среди ясного неба, 7 ноября последовало заявление Virgin Galactic о «стратегическом перераспределении ресурсов компании и соответствующем сокращении рабочей силы». Компания, таким образом, планирует сконцентрировать ресурсы на разработке суборбитального аппарата класса Delta, на который Virgin Galactic возлагает свои будущие надежды.

Никаких деталей, в том числе о количестве увольняемых, не сообщается. По состоянию на конец 2022 года в компании было 1166 сотрудников.

Исполнительный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер, заявил, что

"Увольнения и другие сокращения расходов призваны сохранить финансирование компании, чтобы она могла сосредоточиться на разработке транспортных средств Delta, предназначенных для более частых и более дешевых полетов, чем у существующего суборбитального корабля SpaceShipTwo VSS Unity."

Он также сослался на «неопределенность» на рынках, вызванную высокими процентными ставками и геополитическими событиями. Эта неопределенность, по его словам, «делает краткосрочный доступ к капиталу гораздо менее благоприятным».

«Корабли Delta — мощные экономические двигатели. Чтобы ввести их в эксплуатацию, нам необходимо укрепить наше сильное финансовое положение и уменьшить нашу зависимость от непредсказуемых рынков капитала. Мы добьемся этого, но это потребует от нас перенаправления ресурсов на корабли Delta, одновременно оптимизируя и сокращая нашу работу за пределами этой программы.

— считает он.

Ранее Virgin Galactic сообщала о чистом убытке в размере 134,4 миллиона долларов. Компания не раскрыла предполагаемые затраты на разработку кораблей Delta, но заявила, что планирует ввести их в эксплуатацию в 2026 году. При этом компания рассчитывает лишь на ограниченный доход от использования VSS Unity, который будет выполнять ежемесячные полеты, перевозя до четырех клиентов за один рейс.

Virgin Galactic ранее предприняла и другие шаги по сокращению затрат. В мае компания заявила, что примерно на год откладывает работу над новой линейкой самолетов-носителей для аппаратов Delta. Было принято решение, что для испытательных полетов Delta можно использовать существующий носитель. Компания также почти отказалась от планов ввода в эксплуатацию еще одного космического самолета VSS Imagine.

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Майкл Колглейзер не уточнил, какое влияние окажут увольнения на текущую деятельность VSS Unity. 2 ноября компания осуществила свой пятый коммерческий полет корабля. На его борту находились два исследователя и один частный астронавт. Это был последний полет аппарата в этом году, поскольку и он, и самолет-носитель VMS Eve уходят на плановое ежегодное техническое обслуживание. Пока планируется, что полеты возобновятся в январе.