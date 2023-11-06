Увеличивающаяся вовлеченность армии США в разгорающийся военный палестино-израильский конфликт в секторе Газа, а также передислокация новых средств противовоздушной обороны (ПВО) на Ближний Восток, направленная на расширение регионального военного присутствия, обнажили проблему нарастающей нехватки сил и средств американской ПВО. И есть большие сомнения, что ее удастся решить в короткие сроки. Причина - ограниченные возможности производственных мощностей для выпуска существующих систем ПВО.

Системы "Пэтриот" и THAAD

реклама





Армия США привыкла проводить все свои операции под надежным "зонтиком" наземных систем противовоздушной обороны. Это касается не только Ближнего Востока, но и множества других театров военных действий (ТВД), начиная с Восточной Европы и заканчивая Тихоокеанским регионом.

На европейском ТВД им противостоят крупными российские ракетные арсеналы, а на Тихоокеанском им потенциально могут оппонировать Россия, Китай и Северная Корея. При благоприятном (для США) раскладе поодиночке, а худшем случае - совместно.

Недавняя передислокация комплексов противовоздушной обороны на Ближний Восток, а также, состоявшаяся ранее, передача Украине, неизбежно приведет к серьезному изменению баланса сил в других регионах.

реклама





Четыре «великих противника Америки» - как Пентагон именует в своих аналитических записках Китай, Северную Корею, Россию и Иран - продолжают активно наращивать свои ракетные возможности. И те, очень неспешные, темпы, с которыми армия США получает в свое распоряжение новые комплексы системы ПВО, ведут к дальнейшему сокращению ее способности обеспечивать надежное прикрытие.

Буквально недавно, для усиления своих союзников на Ближнем Востоке, американские военные передислоцировали туда два из своих пятнадцати передовых батальонов ракетных систем «Пэтриот», что составляет, ни много ни мало - 13 процентов от их общего числа.

Еще два батальона предназначены для обучения личного состава, и, по крайней мере четыре, действующих батальона развернуты в Германии, Японии и Южной Корее. Поставка систем «Пэтриот» на Украину, еще больше истощила резервы США. К тому же эти комплексы уже понесли потери в боях. А система ПВО Украины, построенная еще, в основном, в СССР, и понесшая ощутимые утраты, по-прежнему остро нуждается в поступлении новых систем.

Каждый батальон «Пэтриот» включает в себя штаба и от трех до пяти огневых батарей, каждая из которых имеет до восьми прицепных пусковых установок для ракет класса «земля-воздух», радар AN/MPQ-65 и различное вспомогательное оборудование. Именно на «Пэтриот» приходится полагаться США и их союзникам в силу отсутствия равноценных западных систем, способных обеспечить сопоставимую защиту от атак тактических баллистических ракет малой дальности. А таким оружием, и в очень больших количествах, располагают не только «великие державы-противники США», но и другие оппоненты "гегемона", такие, как Сирия, Белоруссия, Алжир и ливанское ополчение «Хезболла», которое могло приобрести ракеты либо у России, либо у Северной Кореи.

реклама





Уязвимость подразделений армии США, находящихся за пределами своего континента, перед атаками посредством баллистических ракет малой дальности стала очевидной после "удара возмездия" со стороны Ирана. Тогда, в январе 2020 года, при атаке американской базы в Ираке погибло 109 военнослужащих США.

У Сирии тоже есть опыт применения своих баллистических ракет. Речь идет о поражении нефтедобывающих промыслов на северо-востоке страны, где идет незаконная добыча сирийской нефти поддерживаемыми Турцией ополченцами. Поэтому нельзя исключить и потенциальную возможность аналогичных ударов и по американским нефтяным воришкам на северо-западе Сирии, где незаконные операции по добыче нефти значительно масштабнее.

Но это всего лишь цветочки ... Ракетные арсеналы Сирии и Ирана не идут ни в какое сравнение с арсеналами, которыми располагают Россия, Китай или Северная Корея. А это означает, что передислокация комплексов «Пэтриот» на Ближний Восток, одновременно делает более уязвимыми американские силы в Восточной Азии и Восточной Европе. Это напоминает попытку укрыть крохотным детским одеяльцем сразу несколько взрослых людей.

Наряду с «Пэтриот» Соединенные Штаты в октябре передислоцировали на Ближний Восток и одну боевую единицу высотной системы противовоздушной обороны THAAD. THAAD — значительно более дорогая система, предназначенная высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. На вооружении армии США находится только семь единиц этой системы. И ближайшее пополнение планируется только лишь в 2025 году. А это означает, что любая возможная утрата данного комплекса, в бою или по техническим причинам, станет весьма болезненным ударом и заметно сократит возможность армии реагировать на разнообразные вызовы посредством новых передислокаций.

реклама





Целесообразность базирования THAAD за пределами США в последнее время все чаще подвергается серьезным сомнениям. Проблема заключается в том, что принятие на вооружение гиперзвуковых планирующих блоков "странами-противниками" США резко сокращает подлетное время, а, вместе с ним, и вероятность их надежного перехвата. Что особенно тревожит Штаты, так это то, что по некоторым признакам, подобное гиперзвуковое оружие может скоро появиться и у Ирана. А в том, что Иран, в случае чего, не постесняется его применить, сомневаться не приходится.

Поскольку у Ирана отсутствует ядерное оружие, угроза, которую могут несут его ракетные атаки имеет ограниченный характер. Однако, высокая степень точности поражения целей может привести к неприемлемому для американских военных ущербу даже при использовании неядерных боеприпасов. В этой связи, достаточность систем ПВО, развернутых США на Ближнем Востоке, вызывает определенные сомнения. Дело в том, что «Пэтриот», в отличие от аналогичных российских, китайских и северокорейских систем, не предназначен для круговой обороны. Он способен вести огонь лишь в ограниченном секторе, что накладывает ряд ограничений на его способность защиты территорий.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В результате, одновременная напряженность в отношениях с несколькими грозными военными державами поставила сегодня Америку в довольно слабую позицию с точки зрения противодействия потенциальным ракетным атакам. И это при том, что еще ничего практически и не начиналось ...