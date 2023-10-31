Первый космический аппарат системы широкополосного интернета Starlink был выведен в 2019 году. За это время он и его "собратья" по созвездию были вынуждены перемещаться более 50 000 раз, чтобы избежать столкновений. Цифра большая, но сама по себе мало что говорит обычному человеку. Поэтому для сравнения приведем еще одну цифру. За последние 6 месяцев, информация о которых уже обнародована, в период с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года, число таких маневров составило более 25 000. То есть 50 000 маневров за 4 года, и половина из них за последние 6 месяцев !

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Ошеломляющий рост количества маневров по предотвращению столкновений Starlink вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости спутниковых операций, поскольку в ближайшие годы на орбиту планируется вывести тысячи, а, возможно, и десятки тысяч, новых космических аппаратов.

«Прямо сейчас количество маневров растет в геометрической прогрессии. Оно удваивается каждые шесть месяцев, и проблема экспоненциальных тенденций в том, что они очень быстро достигают очень больших цифр»,

— заявил в своем интервью Хью Льюис, профессор астронавтики в Университете Саутгемптона в Великобритании и ведущий эксперт по влиянию мегасозвездий на орбитальную безопасность.

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Данные, собранные Льюисом, показывают, что в первой половине 2021 года спутники Starlink провели 2219 маневров по предотвращению столкновений. Это число выросло до 3333 в течение следующего шестимесячного периода, закончившегося в декабре 2021 года, а затем удвоилось до 6873 в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Во второй половине 2022 года SpaceX пришлось изменить траектории своих спутников 13 612 раз, чтобы избежать потенциальных столкновений. В последнем отчете Федеральной комиссии по связи компания заявила о 25 299 маневрах по предотвращению столкновений за последние шесть месяцев, при этом каждый спутник перемещался в среднем 6 раз.

«Прямо сейчас каждые шесть месяцев количество проводимых маневров удваивается. Всего за два года оно увеличилось в 10 раз, и если вы экстраполируете эту зависимость, то у вас будет 50 000 в течение следующих шести месяцев, затем 100 000, 200 000 и так далее»,

- сказал Льюис.

Прогнозируемый рост количества маневров по предотвращению орбитальных столкновений Starlink.(Изображение предоставлено: Хью Льюис)

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Если тенденция сохранится, к 2028 году спутникам Starlink придется маневрировать почти миллион раз за полгода, чтобы минимизировать риск орбитальных столкновений. И Льюис не ожидает замедления такого роста в ближайшее время. На данный момент SpaceX развернула лишь чуть более одной трети запланированной группировки первого поколения из 12 000 космических аппаратов и регулярно запускает более 800 спутников в год, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в обозримом будущем.

Однако созвездие Starlink первого поколения — это только начало. Федеральная комиссия по связи частично утвердила планы по созданию группировки Starlink второго поколения, которая может состоять уже из 30 000 спутников. А другие игроки по всему миру, в том числе Amazon с его Project Kuiper и Китай с Guowang, тоже изо всех сил пытаются закрепить за собой орбитальные слоты со своими соответствующими регуляторами.

По словам Джоан Уилер, эксперта по спутниковому регулированию в Alden Legal и председателя британской сети спутникового финансирования, более 1,7 миллиона спутников зарегистрировано в Международном союзе электросвязи, агентстве ООН, контролирующем использование радиочастот спутниками. Хотя, скорее всего далеко не все из этих планов будут реализованы, рассматриваемые цифры столь велики, что такие эксперты, как Льюис, задаются вопросом, возможно ли поддерживать порядок на орбите.

По данным Европейского космического агентства, в настоящее время на орбите нашей планеты находится около 10 500 спутников, из них 8 100 в рабочем состоянии. Еще совсем недавно было сложо представить себе такую перегруженность орбит. Например, по данным Statista, в 2019 году вокруг планеты вращалось всего около 2300 активных спутников. Основным драйвером роста является Starlink, крупнейшая из когда-либо созданных спутниковых группировок.

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«Если мы ожидаем, что к концу этого десятилетия у нас будет 100 000 активных спутников, то я подозреваю, что количество маневров, которые в совокупности будут совершать все операторы космических кораблей, будет просто огромным»,

— сказал Льюис.

«Вы совершаете маневры, чтобы уменьшить риск опасного сближения, но это все равно, что ехать по шоссе и сворачивать каждые 10 метров, чтобы избежать столкновения. Возможно, это тоже небезопасно».

Новые спутники — не единственная причина растущей потребности в изменении орбиты. Количество космического мусора — вышедших из строя космических кораблей, старых ступеней ракет и различных фрагментов — также продолжает расти, из-за чего операторам становится все сложнее обеспечивать безопасность своих космических кораблей.

Starlink опирается на автономную систему предотвращения столкновений, которая дает указания спутникам маневрировать на основе моделирования орбитального движения объектов в космосе. Эти модели выдают оповещения за несколько дней вперед и не всегда могут давать правильный прогноз. На точность этих расчетов могут повлиять различные факторы, например, изменение плотности атмосферы Земли на больших высотах, вызванное активностью Солнца.

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Ряд экспертов считает, что, если регулирующие органы не ограничат количество спутников на орбите, столкновения вскоре могут стать обычной частью космического бизнеса. Такие столкновения приведут к быстрому росту количества фрагментов космического мусора, что вызовет еще бОльшее количество столкновений. Итогом этого процесса может стать синдром Кесслера — непреодолимый каскад столкновений, которые могут сделать части орбитальной среды совершенно непригодными для использования.