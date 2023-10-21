Пакистан официально присоединился к проекту Международной лунной исследовательской станции (ILRS), сообщило в пятницу, 20 октября 2023 года, Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Cогласно заявлению CNSA, Чжан Кэцзянь, администратор CNSA, и Мойн уль Хак, посол Пакистана в Китае, 18 октября подписали соглашение между Национальным космическим управлением Китая и Пакистанской комиссией по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) о сотрудничестве на Международной лунной исследовательской станции.

Рендер будущей инфраструктуры ILRS на Луне. Фото: CNSA/Роскосмос.

Свидетелями подписания стали премьер-министр Китая Ли Цян и временный премьер-министр Пакистана Анваар уль Хак Какар. Согласно заявлению, соглашение предусматривает, что CNSA и SUPARCO будут осуществлять разностороннее сотрудничество в демонстрации, внедрении, эксплуатации и использовании ILRS, а также в образовании и других областях.

Международная научная лунная станция — это совместный проект России и Китая по созданию на поверхности Луны или на её орбите обитаемой (постоянно или с перерывами) станции. Совместная дорожная карта ILRS была представлена в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. Этот проект открыт и для участия других стран и организаций, готовых к равноправному сотрудничеству.

Проект ILRS рассматривается как потенциальный конкурент программы «Артемида» под руководством НАСА. На сегодняшний день он объединяет 6 стран-участниц: Китай, Россия, Венесуэла, Южно-Африканская Республика, Азербайджан и Пакистан. Кроме того, совместные заявления также подписали Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества (APSCO), швейцарская фирма nanoSPACE AG, базирующаяся на Гавайях Международная ассоциация лунных обсерваторий (ILOA) и Национальный институт астрономических исследований Таиланда (NARIT). Лаборатория исследования глубокого космоса (DSEL) при CNSA заявила, что ведет переговоры по соглашениям еще с более чем 10 странами и организациями.

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Строительство станции намечено на 2031—2035 годы. А до этого времени планируется провести несколько предварительных миссий. Потерпевшая аварию миссия "Луна-25" входила в их число. Кроме нее запланированы полеты российских аппаратов "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" и китайских «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».

Подписание соглашения знаменует собой начало официального участия Пакистана в программе Международной лунной исследовательской станции. Оно последовало вслед за заявлением 8 октября о присоединении к проекту Азербайджана.

Фактически же Пакистан уже участвует в миссии по возвращению образцов с Луны «Чанъэ-6» , запуск которой запланирован на середину 2024 года. Он работает над кубсатом ICUBE-Q для миссии в сотрудничестве с Шанхайским университетом Цзяотун.

Пакистан имеет несколько спутников на орбите, в том числе Пакистанский спутник дистанционного зондирования-1 (PRSS-1), построенный и запущенный Китаем в 2018 году. Экспериментальный PakTES-1A производства SUPARCO также был выведен на орбиту китайской ракетой-носителем Long March 2C. Ранее сообщалось, что CNSA и SUPARCO работают над подписанием рамочного соглашения о сотрудничестве в области пилотируемых космических полетов.

В последнее время США и Китай активно конкурируют между собой в новой лунной гонке. На сегодняшний день уже отчетливо просматриваются два "центра силы" в этои противостоянии. Проект Международной научной лунной станции во главе с Китаем и Россией (в бОльшей степени лидером является всё-таки Китай) и миссия "Артемида" под руководством США.

США также стремятся увеличить число стран, подписавших «Соглашение Артемиды» — политическую основу лунной программы «Артемида». В прошлом месяце Германия стала 29-й страной, подписавшей соглашение.

НАСА планирует запустить пилотируемую окололунную миссию Artemis 2 в ноябре 2024 года. За ней последует Artemis 3 с пилотируемой посадкой на южный полюс Луны, которая состоится не ранее конца 2025 года.

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Китай объявил о плане отправить пару астронавтов на Луну до 2030 года. В 2026 и 2028 годах он запустит миссии-предшественники ILRS «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» для проверки необходимых технологий для ILRS.