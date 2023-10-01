Луноход "Прагъян", переведенный в "спящий" режим около месяца назад, мог "проснуться" 22 сентября. Но пока этого не произшло.

В августе 2023 года люди, интересующиеся космонавтикой, пристально следили за миссией "Чандраян-3" Индийского космического агентства (ISRO). Об этом вы можете прочитать в статьях "Российская станция "Луна-25" и индийская "Чандраян-3" устремились к южному полюсу Луны" и "Индийский аппарат "Чандраян-3" совершил мягкую посадку на Луну".

Фото посадочного модуля "Викрам" миссии "Чандраян-3", сделанное луноходом "Прагъян"

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Внимание к этой миссии особенно усилилось после катастрофы российского аппарата "Луна-25". И, надо сказать, индийские инженеры и ученые не подвели. И луноход, и посадочный модуль отработали свою основную программу практически почти без сбоев. А те проблемы, что всё-таки возникли, были оперативно решены. Более того, "Викрам" даже "перевыполнил" свое задание. После завершения его основной части было проведено «прыжковое» испытание, в ходе которого посадочный модуль включил двигатели и переместился ("прыгнул") на 40 сантиметров по вертикали и примерно на столько же по горизонтали. «Прыжок» стал отработкой технологии возвращения на Землю следующих аппаратов. Причём изначально это не входило в список основных целей посадочного модуля.

Так как и луноход, и посадочный модуль питаются энергией, получаемой от солнечных батарей, то с наступлением в районе посадки лунной ночи, длящейся около двух недель, они были переведены в "спящий" режим. Это произошло в начале сентября. Предполагалось, что с наступлением дня (приблизительно 22 сентября) аппараты могут "проснуться" и продолжить свою работу. Однако этого не произошло.





Луноход "Прагъян" во время наземных испытаний

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Специалисты Индийского космического агентства пока не прекращают попыток "разбудить" свои детища, но с каждым днем (в данном контексте, земным днем) шансы на "пробуждение" падают. Дело в том, что температура во время лунной ночи может падать до минус 200 градусов по Цельсию. Аккумуляторы и аппаратура лунохода и посадочного модуля не рассчитаны на такой температурный режим. Изначально предполагалось, что миссия продлится один лунный день (примерно 14 земных суток). При этом оставался небольшой шанс на то, что с наступлением нового дня они смогут продолжить работу. Однако, если в ближайшее время этого не произойдет, то вторую лунную ночь они точно не "переживут".