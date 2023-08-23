"Чандраян-3" покорил Южный полюс Луны !

23 августа 2023 года индийский аппарат "Чандраян-3" совершил мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Координаты посадки: 69°22′ южной широты, 32°21′ восточной долготы.

Таким образом Индия стала четвертой «лунной державой» после СССР, США и Китая, и первой, кому удалось совершить посадку в полярном регионе Луны.

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За посадкой аппарата, затаив дыхание, следила вся Индия. Для Индийской организации космических исследований (ISRO) это уже третья миссия к Луне.

Первая ("Чандраян-1") состоялась состоялась в 2008 году и состояла из орбитального модуля и ударного зонда. Ударный зонд врезался в поверхность Луны, а орбитальный модуль дистанционно изучил и проанализировал выбросы лунной породы на месте его падения.

Вторая миссия была запущена 22 июля 2019 года. 20 августа станция вышла на окололунную орбиту. 2 сентября от орбитального аппарата «Чандраян-2» отделился посадочный модуль «Викрам», с луноходом «Прагъян» на борту. 6 сентября «Викрам» стал проводить спуск на поверхность Луны. Во время заключительного этапа торможения аппарата на высоте около 2,1 километра, «Викрам» отклонился от намеченной траектории, и на высоте примерно 400 метров от лунной поверхности связь с посадочным модулем была утеряна.

Нынешняя миссия "Чандраян-3" во многом идентична миссии "Чандраян-2". Вплоть до названий посадочного аппарата и лунохода. Но, в отличии от предыдущей, она пока развивается очень успешно. Посадочный модуль совершил мягкую посадку и уже установил связь с центром управления миссии. Ученые предвкушают получение новых данных.